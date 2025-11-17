Giây phút con lợn vô tình cứu mạng binh sĩ Nga

Một con lợn kích hoạt mìn chống bộ binh chỉ cách quân nhân Nga vài bước chân, giúp họ tránh được thương vong khi di chuyển.

Video được truyền thông Nga công bố hôm 15/11 cho thấy hai lính xung kích Nga di chuyển về phía một con lợn trên khoảng sân trống trải gần đống đổ nát. Con vật giật mình bỏ chạy và giẫm phải quả mìn chống bộ binh, được cho là do binh sĩ Ukraine cài lại khi rút lui.

Vụ nổ xảy ra cách binh sĩ dẫn đầu chỉ vài bước chân, dường như khiến con lợn bị thương. Hai binh sĩ Nga lập tức chuyển hướng và đi sát theo hàng rào bên trái để tránh khỏi khu vực có mìn. Con lợn tiếp tục bỏ chạy, không rõ số phận của nó.

Thời gian và địa điểm diễn ra sự việc không được đề cập.

Hai binh sĩ Nga tránh được mìn nhờ một con lợn Khoản khắc con lợn giẫm phải mìn thay cho binh sĩ Nga trong video đăng ngày 15/11. Video: Rusvesna

Quân đội Nga gần đây đạt bước tiến trên nhiều mặt trận khác nhau, trong đó có bao vây thành phố chiến lược Kupyansk ở tỉnh Kharkov, cũng như kiểm soát phần lớn diện tích thành trì Pokrovsk và siết chặt vòng vây quanh thành phố Mirnograd lân cận ở tỉnh Donetsk.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/11 thông báo cánh quân Đông đã kiểm soát hoàn toàn làng Yablokovo ở tỉnh Zaporizhzhia, đánh dấu khu dân cư thứ 9 mà lực lượng này giành được kể từ đầu tháng.

Phạm Giang (Theo RT, Telegraph)