Giáo hoàng kêu gọi đảm bảo phúc lợi cho người dân Venezuela

Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh phúc lợi của người dân Venezuela phải là ưu tiên hàng đầu, một ngày sau vụ Mỹ bắt Tổng thống Maduro.

"Chúng ta không được trì hoãn nỗ lực vượt qua bạo lực, bước vào con đường công lý và hòa bình, đồng thời phải đảm bảo chủ quyền quốc gia của Venezuela", Giáo hoàng Leo XIV nói trong buổi đọc kinh tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican hôm nay.

Ông cho biết đang theo dõi mọi diễn biến ở Venezuela "với tâm hồn tràn đầy lo âu", nhấn mạnh "phúc lợi của người dân Venezuela yêu dấu phải được ưu tiên trên tất cả".

Giáo hoàng Leo XIV phát biểu ở Vatican ngày 1/1. Ảnh: AFP

Bình luận của Giáo hoàng Leo XIV được đưa ra một ngày sau vụ quân đội Mỹ phát động chiến dịch tập kích Venezuela, bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro tại Caracas. Giáo hoàng Leo XIV hồi tháng 12/2025 từng kêu gọi Tổng thống Trump không sử dụng vũ lực để lật đổ Tổng thống Maduro.

Quân đội Mỹ rạng sáng 3/1 tiến hành chiến dịch mang tên "Quyết tâm Tuyệt đối". Khoảng 150 máy bay được triển khai từ 20 căn cứ đã không kích nhiều mục tiêu ở Venezuela, tạo điều kiện cho phi đội trực thăng tiến vào thủ đô Caracas, chở theo đặc nhiệm và nhân viên hành pháp Mỹ thực thi lệnh bắt ông Maduro.

Tổng thống Donald Trump sau đó tuyên bố Mỹ sẽ "điều hành" Venezuela và khai thác trữ lượng dầu mỏ của nước này.

Chính phủ Venezuela chưa công bố con số thương vong và thiệt hại vật chất sau cuộc tập kích. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Venezuela giấu tên tiết lộ với tờ New York Times rằng ít nhất 40 người, gồm cả quân nhân và dân thường, đã thiệt mạng trong chiến dịch của Mỹ.

Đợt không kích đã đánh trúng một chung cư ba tầng ở Catia La Mar, khu dân cư thu nhập thấp nằm ven bờ biển phía tây sân bay Caracas, khiến một người thiệt mạng và một người thương nặng. Điều tra viên chính phủ Venezuela có mặt tại khu vực bị tấn công vào chiều 3/1 để lấy lời khai của nhân chứng và thu gom mảnh đạn.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters)