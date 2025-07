Gian nan điều trị sùi mào gà

Ngọc Mai 21 tuổi (TP HCM) phát hiện nốt sần tại vùng kín, tự mua thuốc nam và acid về bôi nhưng các nốt sần vẫn tiếp tục lan rộng.

Khi thấy các nốt sùi tiếp tục lan rộng và gây ngứa ngáy kéo dài, nữ bệnh nhân mới đến khám tại phòng khám tư, xét nghiệm dương tính với HPV chủng 11. Phòng khám tư vấn đốt điện, liệu trình kéo dài nhiều tháng nhưng tình trạng bệnh không khả quan. Quá trình đốt điện gây đau rát vùng kín, đặc biệt khi đi vệ sinh hoặc vận động.

Theo Mai, chi phí điều trị đã lên đến hàng chục triệu đồng nhưng không khỏi hẳn. Các nốt sùi vẫn mọc lại sau thời gian làm thủ thuật. Đồng thời, cô gái 21 tuổi cảm thấy bất an, hoang mang trước nhiều thông tin. Việc phải đi lại liên tục đến phòng khám phụ khoa cũng khiến bệnh nhân xấu hổ, muốn bỏ dở liệu trình điều trị.

Còn Cường (25 tuổi, TP HCM) mắc sùi mào gà nhưng không đi khám, lên các hội nhóm hỏi "các bác sĩ online", được tư vấn có thể tự điều trị tại nhà. Nam thanh niên bỏ ra 4 triệu đồng mua thuốc bôi theo lời tư vấn của cư dân mạng, nhưng các nốt sùi không lặn. Sau 2-3 tháng, nốt sùi xuất hiện dày đặc ở thân và đầu dương vật, đi vệ sinh rát, khó khăn. Chàng trai quyết định khám chuyên khoa tại bệnh viện sau khi chịu những cơn đau, đặc biệt khi đi vệ sinh, tắm rửa và mặc quần áo.

Bệnh nhân nên đến các cơ sở y tế để khám và xét nghiệm khi có dấu hiệu sùi mào gà. Ảnh minh họa: Vecteezy

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết gặp nhiều ca có biểu hiện bệnh nhưng bệnh nhân không đi khám ngay lập tức, dẫn đến các nốt sùi phát triển lớn. Nhiều người nghĩ là bệnh phụ khoa thông thường, tự mua thuốc đặt, để bệnh phát triển nặng mới tới khám. Khi đó, các nốt sần đã mọc lan cả bên trong âm hộ ra bên ngoài. Có những khối u lớn hơn 1cm, 2cm, thậm chí 10cm sẽ phải phẫu thuật, cắt đốt.

Có trường hợp đi khám và được chỉ định làm thủ thuật nhưng không tuân thủ lịch tái khám, dẫn đến tình trạng các nốt sùi có thể đốt hết ở bên ngoài bộ phận sinh dục nhưng bên trong vẫn còn và sẽ tiếp tục phát triển lên. Những ca bệnh này thường điều trị khó khăn khi các nốt sùi mọc sâu bên trong âm đạo.

Một số trường hợp khác, bệnh phát triển do cơ thể bị giảm miễn dịch vì nhiều lý do khác nhau. Ví dụ trong thời kỳ mang thai, đặc biệt là từ tuần thứ 12 đến tuần thứ 14 của thai kỳ, mụn cóc sinh dục có thể phát triển nhanh. Đã nhiễm HIV cũng là một trong những lý do khiến cơ thể suy giảm miễn dịch. Các nguyên nhân kể trên có thể khiến sùi mào gà lặp đi lặp lại kéo dài.

Theo bác sĩ Mỹ Nhi, việc khó của điều trị dứt điểm sùi mào gà phần lớn đến từ tâm lý của bệnh nhân. Sùi mào gà không khó chịu song có thể gây ngứa, người bệnh sờ thấy những nốt sùi nhưng không đau đớn dẫn đến việc chủ quan không điều trị bệnh hoặc không điều trị theo đúng phác đồ.

Đa phần bệnh nhân, đặc biệt là phụ nữ, khó chấp nhận khi biết đã mắc sùi mào gà. Họ ngại nói về những bệnh lây truyền qua đường tình dục nên thường sẽ không sẻ chia cho người khác, chần chừ không tới bệnh viện mà tìm kiếm những cơ sở y tế tư nhân không đảm bảo chất lượng. Nhiều gia đình xung đột, đổ vỡ khi trong nhà có người mắc các bệnh lý lây lan qua đường tình dục.

"Việc không được điều trị đúng cách dẫn đến bệnh trở nặng, bệnh nhân có nguy cơ trầm cảm vì lo sợ không thể chữa khỏi, lẩn trốn việc quan hệ tình dục với bạn đời", bác sĩ Mỹ Nhi nói.

Sùi mào gà hay mụn cóc sinh dục là bệnh thường lây truyền qua đường tình dục. Hơn 90% mụn cóc sinh dục gây ra bởi hai chủng vi rút HPV 6 và 11. Triệu chứng điển hình là những nốt sùi nhỏ đổi màu hoặc màu xám, xuất hiện ở bộ phận sinh dục, gây ngứa và chảy máu khi quan hệ tình dục.

Theo nghiên cứu tại Canada năm 2017 trên 400 trường hợp từ 18-45 tuổi được xác định đã mắc bệnh trước đó, gần 50% trường hợp thuộc nhóm đối tượng nguy cơ cao được ghi nhận tái nhiễm dù đã được chữa khỏi trước đó.

Người dân nên khám tại cơ sở y tế chuyên khoa khi tái phát sùi mào gà để được điều trị đúng cách. Ảnh minh họa: Vecteezy

Theo bác sĩ Mỹ Nhi, nhân viên y tế cần giải thích với bệnh nhân để họ chữa sớm, tránh biến chứng. Khâu tư vấn cần né tránh những cụm từ có thể gây khó khăn cho bệnh nhân khi khai thác bệnh sử, hoặc khiến người bệnh ngại tới cơ sở y tế. Lý do, những từ đó làm cho người bệnh cảm thấy xấu hổ, nói ra sẽ bị cười chê. Họ sợ bị đàm tiếu "mắc sùi mào gà vì quan hệ tình dục không lành mạnh".

Hiện tại, sùi mào gà có thể điều trị tại hầu hết các cơ sở y tế với nhiều cách điều trị khác nhau. Bác sĩ Mỹ Nhi cho biết khi có triệu chứng, bệnh nhân nên đến các cơ sở y tế uy tín để khám và điều trị theo liệu trình. Tùy vào từng trường hợp sẽ có các phác đồ điều trị khác nhau như bôi thuốc đối với trường hợp nhẹ. Khi tình trạng sùi mào gà chuyển nặng, với những vết u sùi có kích cỡ lớn hơn không thể trị bằng thuốc sẽ được chỉ định dùng các giải pháp ngoại khoa. Các phương pháp có thể kể đến như điều trị bằng Nitơ lỏng, dùng dao điện đốt mụn cóc, cắt hay nạo nhú sùi thủ công, đốt mụn cóc bằng laser, đốt điện hoặc phẫu thuật.

Chi phí điều trị sùi mào gà tùy thuộc vào tình trạng bệnh và tùy mỗi cơ sở y tế. Với các nốt mụn nhỏ, sử dụng thuốc chấm dao động trong vài trăm nghìn đồng. Nếu phải phẫu thuật, đốt điện hoặc laser, chi phí sẽ nhiều hơn, lên đến hàng triệu đồng.

Để dự phòng sùi mào gà, bác sĩ Mỹ Nhi khuyên người dân tham vấn chuyên gia y tế về các biện pháp dự phòng HPV và các bệnh lý liên quan, bao gồm duy trì lối sống lành mạnh, quan hệ tình dục an toàn, tiêm vắc xin HPV tại các cơ sở y tế và tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ cho nữ. Bên cạnh đó, theo một số nghiên cứu, việc đã thực hiện cắt bao quy đầu có thể giúp giảm nguy cơ lây nhiễm HPV ở nam giới.

Yên Chi

*Tên nhân vật được thay đổi.