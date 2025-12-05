Giám khảo Car Awards bất ngờ với hybrid của Hyundai Santa Fe

Bản hybrid của Santa Fe vận hành mạnh mẽ, thiết kế nội thất công thái học, nhiều trang bị và tính năng.

Hyundai Santa Fe Hybrid -

Tóm tắt đánh giá của giám khảo Car Awards 2025 với Santa Fe bản Hybrid:

Ưu điểm:

- Hệ thống hybrid của Santa Fe vận hành mạnh mẽ, trải nghiệm lái hay, khắc phục những điểm yếu từ bản động cơ đốt trong 2.5 Turbo.

- Thiết kế ngoại thất kiểu 2D vuông vức, mạnh mẽ và nam tính.

- Nội thất thiết kế công thái học, từ cách bố trí cho đến vật liệu, rộng rãi, thoải mái.

- Hệ thống treo hoạt động tốt.

- Khả năng cách âm tốt trong phân khúc.

- Chi phí vận hành rẻ.

Nhược điểm:

- Kiểu dáng xe chưa hợp mắt với một số thị yếu người dùng.

- Giá cao trong phân khúc.