Giám khảo Car Awards bất ngờ với hybrid của Hyundai Santa Fe

Tóm tắt đánh giá của giám khảo Car Awards 2025 với Santa Fe bản Hybrid:
Ưu điểm:
- Hệ thống hybrid của Santa Fe vận hành mạnh mẽ, trải nghiệm lái hay, khắc phục những điểm yếu từ bản động cơ đốt trong 2.5 Turbo.
- Thiết kế ngoại thất kiểu 2D vuông vức, mạnh mẽ và nam tính.
- Nội thất thiết kế công thái học, từ cách bố trí cho đến vật liệu, rộng rãi, thoải mái.
- Hệ thống treo hoạt động tốt.
- Khả năng cách âm tốt trong phân khúc.
- Chi phí vận hành rẻ.
Nhược điểm:
- Kiểu dáng xe chưa hợp mắt với một số thị yếu người dùng.
- Giá cao trong phân khúc.