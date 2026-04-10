Giám đốc Công ty Mua bán nợ Nhất Tín bị bắt vì 'khủng bố' để đòi 70 tỷ đồng

TP HCMLợi dụng danh nghĩa hợp đồng mua bán nợ, Hồ Minh Đạt cùng vợ và nhóm nhân viên đã dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, đập phá tài sản nhằm cưỡng đoạt số tiền lớn.

Thông tin trên được Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP HCM công bố trưa 10/4. Hồ Minh Đạt, 54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín và Nguyễn Trung Đức (48 tuổi) cùng 7 người khác đã bị bắt về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Động thái này được PC02 đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra về công ty Được Đất Bắc và các đường dây đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp với quy mô lớn.

Những nghi can thuộc Công ty mua bán nợ Nhật Tín. Ảnh: Công an TP HCM

Cơ quan điều tra xác định, dù mang danh nghĩa là doanh nghiệp kinh doanh mua bán nợ, thực chất Công ty Nhất Tín do Đạt điều hành lại tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật. Nhóm này thường ký kết các "hợp đồng mua bán nợ" giả cách để hợp thức hóa hành vi, với thỏa thuận ăn chia tỷ lệ từ 30% đến 50% trên tổng số tiền đòi được.

Hồ Minh Đạt tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Theo điều tra, Đức môi giới để nhóm của Đạt nhận đòi khoản nợ khoảng 70 tỷ đồng của bà Ngọc, ở tại phường Tam Long (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ). Sau khi có được "hợp đồng", Đạt cùng vợ là Nguyễn Thị Giang, chỉ đạo nhóm nhân viên bắt đầu triển khai các chiến dịch gây áp lực liên tục.

Từ cuối tháng 7/2025 đến đầu tháng 10/2025, Đạt chỉ đạo đàn em chia thành nhiều nhóm nhỏ, thay phiên nhau bám sát địa bàn. Họ huy động nhiều người, mặc đồng phục công ty, cố tình để lộ các hình xăm trổ nhằm thị uy.

Cả nhóm thường đi ôtô đến trước nhà riêng và cơ sở kinh doanh của bà Ngọc tại khu vực chợ Bà Rịa để tụ tập đông người, chửi bới và đe dọa. Các thành viên của Công ty Nhất Tín còn có hành vi hành hung, đập phá tài sản tại cửa hàng của nạn nhân.

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an TP HCM

Sự việc diễn ra kéo dài khiến hoạt động kinh doanh của bà Ngọc bị ngưng trệ, người thân và nhân viên luôn sống trong cảnh hoang mang, lo sợ.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát bắt, khám xét trụ sở công ty và nơi ở của Đạt, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng gồm các hợp đồng mua bán nợ, con dấu công ty, đồng phục và phương tiện di chuyển phục vụ cho việc đi "khủng bố" nạn nhân.

Công an TP HCM đang tiếp tục truy bắt những người liên quan, kêu gọi những ai đang bỏ trốn sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Quốc Thắng

* Tên nạn nhân được thay đổi.