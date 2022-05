Giám đốc CDC Hậu Giang nộp túi quà có 450 triệu đồng

Ông Nguyễn Văn Lành, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hậu Giang, đã giao nộp túi quà chứa nhiều tiền mà người Công ty Việt Á đem đến nhà tặng.

Chiều 9/5, một lãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang xác nhận Giám đốc CDC Hậu Giang báo cáo, giao nộp túi quà 450 triệu đồng do người của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) mang đến nhà. Hiện, túi quà đã được cơ quan công an thu hồi để phục vụ công tác điều tra.

Hôm qua trả lời báo chí, ông Lành cho biết sự việc diễn ra trưa 3/12/2021. Lúc đó, ông đi công tác về tới nhà ở TP Vị Thanh, đang ăn cơm, có người gọi điện xưng là Nguyên, ở Công ty Việt Á, nói muốn ghé cơ quan. Ông nói đang ở nhà (là cửa hàng thuốc tây, trước bệnh viện sản nhi Hậu Giang) thì người này đến.

Ông Lành kể lại, người đàn ông tên Nguyên vào nhà hỏi thăm sức khỏe và công tác phòng chống dịch của tỉnh... Sau đó, người này ra xe cầm chiếc túi và đặt trên quầy thuốc của nhà ông Lành. Khi ông Lành hỏi đã được trả lời là "bồi dưỡng cho anh em phòng chống dịch".

Sau khi mở túi quà, thấy rất nhiều tiền, ông Lành chạy ra xe hỏi, người tên Nguyên tiếp tục trả lời "dịch dã nên bồi dưỡng cho anh em" và lên xe đi. Ông Lành gọi điện thoại, song "người này không nghe máy".

Theo Giám đốc CDC Hậu Giang, chiều cùng ngày ông đem túi quà đến cơ quan, mời các phòng chức năng và trình bày lại sự việc Công ty Việt Á gửi tiền. Sau đó ông cùng với cơ quan lập biên bản, niêm phong và giao Phòng Tổ chức giữ; giao Phòng Kế hoạch làm báo cáo lãnh đạo tỉnh.

"UBND tỉnh giao cho công an làm việc. Sau đó, cơ quan công an thu hồi túi quà, bên trong có 450 triệu đồng", ông Lành nói.

Trả lời VnExpress chiều 9/5, Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành nói ngoài Công an tỉnh điều tra làm rõ, tỉnh đã giao Uỷ ban Kiểm tra lập đoàn thanh tra xác minh vụ việc. Quan điểm của tỉnh sẽ xử lý nghiêm nếu sai phạm.

Trước đó, hôm 5/5, tỉnh Hậu Giang công bố kết luận thanh tra về việc "mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống Covid-19 đối với Sở Y tế tỉnh này.

Trong hai năm 2020 và 2021, Hậu Giang có ba đơn vị là Sở Y tế, CDC và bệnh viện đa khoa TP Ngã Bảy mua hóa chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm của Công ty Việt Á, với tổng số tiền hơn 11,4 tỷ đồng.

Đến nay, ba đơn vị đã thanh toán 11 tỷ đồng cho Công ty Việt Á. Trong đó, Sở Y tế ký ba hợp đồng với số tiền hơn 7,2 tỷ đồng, CDC tỉnh ký hai hợp đồng với số tiền gần 3,4 tỉ đồng. Cả hai đơn vị này đã thanh toán 100%.

Sau khi xảy ra vụ án nâng giá kit test Covid-19 ở Công ty Việt Á, ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc doanh nghiệp này, bị bắt hồi giữa tháng 12/2021, Bộ Công an và công an các địa phương đã khởi tố hơn 30 người. Trong đó có 16 lãnh đạo, cán bộ nhiều CDC và Sở Y tế.

