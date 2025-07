Giẫm đạp tại điểm cứu trợ Gaza, 20 người chết

Ít nhất 20 người Palestine thiệt mạng khi giẫm đạp xảy ra tại địa điểm phân phối hàng cứu trợ tại Khan Younis, miền nam Dải Gaza.

Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF), tổ chức do Mỹ và Israel hậu thuẫn, cho biết hỗn loạn xảy ra hôm nay tại một điểm phân phối hàng cứu trợ của họ ở Khan Younis, miền nam Gaza, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng vì giẫm đạp và một người bị đâm tử vong.

Giới chức y tế tại Dải Gaza trong khi đó nói có 21 người thiệt mạng vì ngạt thở tại hiện trường. Một nhân viên y tế cho hay nhiều người đã bị nhồi nhét vào một không gian nhỏ hẹp và bị đè bẹp.

Đám đông chen lấn tại điểm phân phối cứu trợ của GHF ở Khan Younis ngày 16/7.

Các nhân chứng cho hay sau khi lực lượng bảo vệ điểm phân phối GHF đóng cổng và xịt hơi cay vào những người chen lấn, đám đông bị kẹt giữa cổng và hàng rào dây thép gai bên ngoài.

"Mọi người cứ xô đẩy nhau, khiến những người không đứng vững ngã xuống và bị đè bẹp", Mahmoud Fojo, một người bị thương trong vụ giẫm đạp, cho hay. "Một số bắt đầu nhảy qua hàng rào và bị thương. Chúng tôi đã nằm dưới đám đông và cầu nguyện, lúc đó nghĩ rằng mình sắp chết".

GHF ra tuyên bố cho hay "các phần tử mang vũ khí liên quan tới Hamas" trong đám đông đã cố tình kích động và gây bất ổn. Tổ chức này thêm rằng kể từ khi bắt đầu hoạt động cứu trợ nhân đạo, họ đã phát hiện nhiều người mang súng trong đám đông tới các điểm phân phối.

Hamas chỉ trích cáo buộc của GHF là "sai sự thật và gây hiểu lầm", đồng thời đổ lỗi cho GHF và quân đội Israel về sự việc.

Đám đông người Palestine tập trung tại một điểm phân phối cứu trợ của GHF ở Gaza ngày 25/6. Ảnh: AFP

Văn phòng nhân quyền của Liên Hợp Quốc ngày 15/7 cho hay đã ghi nhận ít nhất 875 người thiệt mạng trong vòng 6 tuần ở các khu vực lân cận điểm cứu trợ và đoàn xe chở lương thực tại Gaza, phần lớn trong số đó gần điểm phân phối của GHF.

Giới chức Gaza cho hay hầu hết trường hợp tử vong đều do trúng đạn của binh sĩ Israel. Quân đội Israel thừa nhận đã có những người thương vong gần điểm phân phối và cho biết đã ban hành hướng dẫn mới sau khi rút kinh nghiệm.

GHF sử dụng các công ty an ninh và hậu cần tư nhân của Mỹ để chuyển hàng tiếp tế vào Gaza, bỏ qua hệ thống do Liên Hợp Quốc lãnh đạo. Liên Hợp Quốc cho rằng mô hình phân phối của GHF không an toàn và vi phạm tiêu chuẩn về công bằng nhân đạo.

Vị trí các điểm phân phối của GHF ở Gaza. Đồ họa: NPR

Amjad Al-Shawa, giám đốc Mạng lưới Các tổ chức phi chính phủ Palestine, cáo buộc GHF quản lý kém hoạt động phân phối viện trợ ở Gaza. "Hàng nghìn người đổ xô tới điểm của GHF trong tình trạng đói khát và kiệt sức, rồi họ bị nhồi nhét vào những không gian chật hẹp trong bối cảnh viện trợ khan hiếm và các trung tâm thiếu tổ chức, kỷ luật", ông nói.

GHF bác bỏ những cáo buộc này.

