15h40

Giải thưởng Công nghệ xuất sắc - Tech Awards là sự kiện thường niên của VnExpress từ năm 2012, dành cho các thương hiệu công nghệ nổi bật và sản phẩm công nghệ được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam.

Lễ trao giải Tech Awards 2025 quy tụ hàng trăm chuyên gia, đại diện các doanh nghiệp điện tử, số hóa và cộng đồng yêu công nghệ. Các giải thưởng lớn được trao ở nhiều hạng mục như Vinh danh Sản phẩm tôi yêu 2025, Thương hiệu gia dụng, Ứng dụng, Thiết bị và Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng.