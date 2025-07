Hạng mục đăng ký: Giải pháp

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASI Giải pháp camera AI giao thông và giám sát an ninh xã hội

I. Giải pháp camera thông minh của Asi Group là nền tảng quản lý an ninh dựa trên AI hàng đầu bao gồm hệ thống lõi xử lý hình ảnh và phần mềm quản lý cảnh báo, phần mềm giám sát thiết bị hệ thống. Giải pháp camera thông minh cũng tập trung vào việc giúp tăng cường an ninh, tăng hiệu quả quản lý người và phương tiện trong khu vực.

Nhận diện và tìm kiếm khuôn mặt, phương tiện

Ghi nhận vi phạm giao thông, sự cố ANXH

Cảnh báo hành động bất thường, xâm nhập vùng cấm

Hệ thống quản lý cảnh báo, vùng cấm...

Quản lý tình trạng thiết bị của hệ thống

II. Tổng quan và mô hình tổng thể về giải pháp

1. Trung tâm điều khiển bao gồm

- Quản lý tập trung: Dữ liệu phương tiện tham gia giao thông, đối tượng được ghi nhận 24/24

- Thiết bị: Máy chủ AI xử lý hình ảnh và các máy tính khai thác vận hành các nghiệp vụ phòng ban

- Con người: Thao tác xử lí tình huống vi phạm giao thông và sự cố an ninh, tìm kiếm đối tượng và phương tiện

2. Tổng quan các phần mềm của giải pháp

- Phần mềm Trung tâm điều hành

- Phần mềm Nghiệp vụ quản lý vi phạm giao thông, an ninh XH

- Phần mềm xử lý sự cố cho tuyến địa phương

- VMS quản lý Camera - Phần mềm Tra cứu lỗi vi phạm

III. Tính năng của các hệ thống phần mềm

1. Giao thông thông minh: Nhận diện biển số và ghi nhận các vi phạm giao thông

Nhận diện biển số

Không chấp hành đèn tín hiệu giao thông

Điều khiển xe quá tốc độ quy định

Dừng đỗ không đúng nơi quy định

Đi ngược chiều, đi không đúng làn đường

Đi bộ không đúng phần đường quy định

Điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm

Cảnh báo xe quá hạn đăng kiểm, xe mất cắp...

2. An ninh xã hội: Tăng cường an toàn an ninh xã hội trong đô thị

Cảnh báo cháy nổ, hỏa hoạn

Cảnh báo đánh nhau, xô xát

Cảnh báo vi phạm vùng cấm, trèo tường, vượt rào

Nhận diện, cảnh báo gương mặt theo danh sách

Tìm kiếm người theo khuôn mặt, nhận dạng...

3. Môi trường đô thị: Quản lý và cảnh báo mức khí thải, ô nhiễm môi trường Ghi nhận và cảnh báo mức khí thải môi trường thông qua các thiết bị ioT và cho phép ước tính mức độ phát thải của phương tiện tham gia giao thông.

Điểm mới:

Giám sát phương tiện tham gia giao thông, cảnh báo sớm các trường hợp an ninh xã hội

Hỗ trợ tìm kiếm người và phương tiện thông qua gương mặt, đặc điểm nhận dạng

Cảnh báo an ninh các trường hợp: đám cháy, đánh nhau, vi phạm vùng cấm, trèo tường vượt rào...

Ghi nhận các trường hợp vi phạm giao thông, ùn tắc giao thông, phương tiện đậu đỗ sai quy định

Nhận diện phương tiện và khuôn tại các điểm nóng có triển khai lắp camera

Thuật toán AI tự động 24/7 để phát hiện các vi phạm giao thông, sự cố, tiết kiệm nhân lực

Có khả năng tích hợp điều khiển với các hệ thống ioT thông minh

Có thể tích hợp với các chủng loại camera hiện có trên thị trường để sử dụng với mục đích khác nhau

Đội ngũ phát triển: Trịnh Trung Nghĩa, Trương Quang Trung