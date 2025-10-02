Giải mã Giải mã
Thứ năm, 2/10/2025, 11:14 (GMT+7)

Giải mã nghi lễ mổ bụng của samurai Nhật Bản

Bắt nguồn từ mong muốn được chết trong danh dự, từ thế kỷ 12, các samurai chọn nghi lễ mổ bụng để kết liễu đời mình như một truyền thống.

Phương Nghi

