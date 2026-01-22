Giá vé máy bay, tàu Tết tăng cao dù nguồn cung kỷ lục

Các hãng hàng không trong nước tăng 30% số chuyến phục vụ Tết Nguyên đán 2026, song giá vé nhiều đường bay nội địa vẫn neo cao, nhất là ngày cận Tết.

Ba tuần trước Tết Nguyên đán, chị Phương Hoa (phường Tân Định, TP HCM) lên mạng tra cứu vé máy bay Tết để về quê ở Vinh. Chị bất ngờ khi thấy nhiều chuyến bay đã hết chỗ hoặc giá vé tới hơn 5 triệu đồng/lượt. Sau một hồi tìm kiếm, chị quyết định mua vé cho gia đình từ TP HCM đến Nội Bài rồi đi ôtô về Vinh vào 27 tháng chạp với giá vé 3,6 triệu/người, chiều ngược lại tương tự.

"Tôi bận kinh doanh, không chốt được ngày nghỉ Tết sớm hơn, không ngờ vé máy bay hết nhanh và giá cao như vậy", chị Phương Hoa nói.

Khảo sát của VnExpress trên đường bay từ Nam ra Bắc, nhiều chuyến bay trong các ngày cao điểm như 24, 25, 26 tháng chạp đã hết vé, hoặc chỉ còn vé phổ thông đặc biệt, thương gia hoặc Skyboss. Vé phổ thông đặc biệt của Vietnam Airlines lên tới 5,3 triệu đồng/chiều, trong khi hạng thương gia gần 10 triệu đồng trên các chuyến bay TP HCM - Hà Nội.

Các ngày thấp điểm, giá vé thấp hơn, khoảng 3,7 triệu đồng/chiều. Tính cả khứ hồi, chi phí mỗi hành khách khoảng 7-8 triệu đồng cho chặng TP HCM - Hà Nội.

Tương tự, các chuyến bay từ TP HCM về miền Trung đã hết vé ngày cận Tết. Nhiều chuyến TP HCM - Vinh của Vietnam Airlines đã hết chỗ, hành khách phải bay qua Đà Nẵng, Nội Bài rồi nối chuyến về Vinh với giá vé 5-6 triệu đồng/lượt. Vietjet Air cũng hết vé chặng TP HCM - Vinh các ngày từ 24 đến 28 tháng chạp và chiều ngược lại mùng 4 đến mùng 8 Tết. Các ngày khác còn lại, giá vé trên 7 triệu đồng khứ hồi.

Máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất, tháng 8/2022. Ảnh: Quỳnh Trần

Các chặng "nóng" khác cũng ghi nhận hết chỗ hoặc giá vé cao như TP HCM - Thanh Hóa, Đồng Hới, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột... vào những ngày sát Tết. Vé TP HCM - Đà Nẵng dao động 3,2-3,6 triệu đồng/chiều, TP HCM - Nha Trang 2-3 triệu đồng; TP HCM - Buôn Ma Thuột khoảng 3 triệu đồng/chiều với một số ít ghế vào các giờ thấp điểm.

Theo đại diện các hãng hàng không, nguyên nhân chính khiến giá vé tăng cao đến từ sự lệch chiều nhu cầu. Trước Tết, dòng khách từ miền Nam ra Bắc tăng mạnh, sau Tết lượng khách quay lại TP HCM dồn dập, khiến các hãng thường phải bay rỗng một chiều. Chi phí khai thác máy bay gần như không đổi cho cả hai chiều, nên giá vé ở chiều cao điểm phải tăng để bù đắp cho chiều thấp điểm.

Cùng với đó, nhu cầu đi lại của hành khách chỉ tập trung khoảng 7 ngày trước và sau Tết. Điều này khiến các chuyến bay "giờ đẹp, ngày đẹp" nhanh chóng kín chỗ, đẩy giá vé lên mức trần, dù tổng số chuyến bay trong ngày vẫn tăng.

Với các đường bay nội địa, Nhà nước đã quy định mức giá trần, song trong cao điểm Tết, khi nhu cầu hành khách tăng cao trên một chiều, các hãng thường bán vé sát hoặc chạm trần. Khi vé phổ thông hết, hành khách chỉ còn lựa chọn hạng phổ thông đặc biệt hoặc thương gia với giá cao hơn.

Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026. Đồ họa: Tạ Lư

Tết năm nay, các hãng hàng không đã cung ứng số ghế nhiều chưa từng có. Theo Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày 15 tháng chạp đến hết 15 tháng giêng, các hãng trong nước dự kiến khai thác hơn 36.900 chuyến, tăng 27% so với cùng kỳ Tết năm Ất Tỵ 2025 và tăng 22% so với lịch bay bình thường.

Trong đó, chuyến bay nội địa dự kiến đạt 27.200 chuyến, tăng 31% so với cùng kỳ và 32% so với lịch bay bình thường; chuyến bay quốc tế dự kiến đạt 9.700 chuyến, tăng 17% so với cùng kỳ và 1% so với lịch bay quốc tế bình thường.

Tổng số ghế dự kiến cung ứng là 7,8 triệu trên toàn mạng bay trong dịp Tết, tăng 28% so với Tết năm trước và 21% so với lịch bay bình thường. Trong đó nội địa đạt hơn 5,6 triệu ghế, quốc tế dự kiến đạt gần 2,2 triệu ghế.

Trước áp lực nhu cầu tăng cao dịp Tết, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam triển khai phương án khai thác bay đêm và hỗ trợ các hãng tăng chuyến phục vụ hành khách tại 6 sân bay gồm Thọ Xuân, Đồng Hới, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku và Tuy Hòa từ ngày 1/2 đến 1/3.

Tàu Thống Nhất các ngày cao điểm đã hết chỗ

Theo đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt, đến ngày 19/1, doanh nghiệp đã bán 227.000 vé tàu Tết trên các chặng, bằng 73% so với cùng kỳ năm 2025. Tàu Thống Nhất từ Nam ra Bắc ngày 7-14/2 (tức 20-27 tháng chạp năm Ất Tỵ) và ngược lại sau Tết (mùng 4 đến 7 tháng giêng năm Bính Ngọ) đã hết vé.

Các ngày thấp điểm trước Tết (ngày 20 tháng chạp trở về trước và ngày 28, 29) còn vé đi tất cả ga. Các ngày 23 đến 27 tháng chạp, tàu còn nhiều vé đến ga Phan Thiết, Nha Trang.

Trang trí toa tàu đón Tết. Ảnh: Giang Huy

Giá vé tàu dịp Tết Nguyên đán năm nay tăng bình quân 5-10% do chi phí nhiên liệu đầu vào tăng và doanh nghiệp đã chi phí đầu tư cải tạo hơn 100 toa xe.

Dịp Tết, ngành đường sắt sử dụng 791 toa xe khách để lập 62 đoàn tàu, tổ chức chạy 906 chuyến. Trong đó, tuyến Hà Nội - TP HCM cung ứng khoảng 384.000 chỗ. So với Tết 2025, số chuyến tàu và số chỗ tăng 7%.

Ngoài các chuyến tàu Thống Nhất, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm 22 chuyến tàu khách khu đoạn Hà Nội - Đà Nẵng, Vinh, Lào Cai, cung ứng khoảng 7.300 vé. Phía Nam cũng tăng cường 11 chuyến tàu khu đoạn giữa TP HCM - Nha Trang, Tam Kỳ, Đà Nẵng, cung cấp thêm 5.500 vé.

Đoàn Loan