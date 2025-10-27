Gia Lai tìm chủ đầu tư khu đô thị 14.400 tỷ đồng gần sân bay Pleiku

Khu đô thị CK54 hơn 200 ha ở phường Pleiku dự kiến được tổ chức đấu giá tìm nhà đầu tư trong quý IV năm nay.

UBND tỉnh Gia Lai vừa duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện khu đô thị CK54, phường Pleiku. Vị trí dự án giáp đất quy hoạch sân bay Pleiku và khu dân cư dọc đường Trần Văn Bình, gần suối Ia Linh.

Dự án có quy mô hơn 200 ha, trong đó đất ở chiếm hơn 19%. Một số hạng mục khác gồm sân golf rộng 56 ha, công viên cây xanh, khách sạn, nhà hàng, trung tâm hội nghị triển lãm, làng mua sắm, khu vui chơi giải trí...

Về quy mô sản phẩm, khu đô thị sẽ cung cấp hơn 1.500 căn nhà thấp tầng như biệt thự đơn lập, song lập, biệt thự sân golf, liền kề cao 3-4 tầng. Nhà đầu tư trúng đấu giá dự án cũng được giao làm chủ đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội hơn 8,4 ha, quy mô hơn 3.300 căn hộ.

Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá vào quý IV năm nay. Nhà đầu tư tham gia đấu giá cần nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị khởi điểm thửa đất.

Phối cảnh khu đô thị CK54 gần khu vực quy hoạch sân bay Pleiku. Ảnh: Cổng thông tin UBND tỉnh Gia Lai

Trước đó, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, giảm tổng mức đầu tư từ 17.200 tỷ đồng xuống còn gần 14.400 tỷ. Tiến độ triển khai dự án cũng được chỉnh từ 60 tháng lên 72 tháng.

Giai đoạn 1 dự án triển khai trong 24 tháng, chủ yếu hoàn thiện các thủ tục pháp lý, hạ tầng kỹ thuật. Giai đoạn 2 làm trong 48 tháng, gồm hạng mục nhà ở thương mại, công trình dịch vụ. Chủ đầu tư sẽ bán hàng từ năm thứ 3 theo tiến độ trên.

Cuối năm ngoái, Cảng hàng không Pleiku được duyệt quy hoạch với công suất khoảng 4 triệu hành khách và 4.500 tấn hàng hóa một năm trong giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Từ 1/7, Gia Lai sáp nhập với Bình Định, lấy tên là Gia Lai. Tỉnh mới được đánh giá có nhiều lợi thế thu hút đầu tư công nghiệp, dịch vụ, cảng biển, đô thị và du lịch.

Đình Trí