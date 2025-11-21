Gia Lai, Khánh Hòa lũ giảm, Đăk Lăk nhiều nơi còn ngập sâu

Gia Lai, Khánh Hòa lũ giảm, người dân dọn dẹp nhà cửa, còn Đăk Lăk còn mưa lớn, nước dâng cao, chính quyền công bố tình trạng thiên tai khẩn cấp.

Ngày 21/11, nhiều khu vực ở Khánh Hòa mưa giảm sau hơn 5 ngày liên tục. Các xã Tây Khánh Vĩnh, Diên Điền, Suối Dầu, Suối Hiệp, Tây Nha Trang, Bắc Cam Ranh, Ba Ngòi... nước rút dần, người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa sau thời gian dài bị lũ bao vây. Một số người ở vùng cô lập ra khu tránh lũ lấy nhu yếu phẩm, liên lạc người thân và sạc điện thoại.

Tuy nhiên, Ninh Hòa và một số phường lân cận vẫn ngập sâu. Lưu vực sông Dinh ngập 1-2 m, nơi trũng trên 3 m; sông Cái Nha Trang 1-1,5 m; sông Cái Phan Rang 0,5-1 m. Nhiều người còn mắc kẹt, được lực lượng cứu hộ đưa đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng tập kết canô gần vòng xoay Ngọc Hội, Nha Trang, để đưa đi cứu hộ, sáng 21/11. Ảnh: Thanh Tùng

Hôm nay, Vùng 4 Hải quân triển khai 4 đoàn cứu hộ tại Khánh Hòa và một đoàn tại phường Bình Kiến (Đăk Lăk), huy động hơn 500 cán bộ chiến sĩ, 63 ôtô, 22 xuồng cao tốc và nhiều trang thiết bị. Lực lượng đã cứu gần 2.000 người khỏi các khu vực nguy hiểm ở Nha Trang, Diên Khánh, Ninh Hòa, Cam Lâm và Suối Hiệp; cấp lương khô, mì tôm, nước uống và thuốc men cho người dân.

Mưa lũ khiến giao thông qua đèo Cả nối Phú Yên cũ tê liệt. Phía bắc đèo ngập, xe đi từ Khánh Hòa ra phải dừng, ùn ứ gần 20 km. Trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, dòng xe dồn về hầm đèo Cả gây ùn tắc nghiêm trọng. Trạm CSGT Ninh Hòa phối hợp lực lượng phía Đăk Lăk điều tiết, tránh dồn phương tiện vào một điểm; hướng dẫn tài xế quay về Nha Trang hoặc tạm dừng tại Ninh Hòa, đồng thời tiếp tế đồ ăn cho người mắc kẹt.

Tương tự tại Gia Lai, mưa cũng giảm, lũ rút nhưng nhiều nơi nước vẫn cao, nguy cơ tái ngập nếu mưa trở lại. Tại phường Quy Nhơn Bắc và các xã ven sông, nước đang xuống, song còn ngập 0,8-1 m, chính quyền khuyến cáo người dân chưa nên về nhà.

Dọn dẹp tại Bệnh viện lao và bệnh phổi Quy Nhơn. Ảnh: Đình Văn

Theo UBND Gia Lai, mưa lũ làm 3 người chết (phường Quy Nhơn một người, Quy Nhơn Đông hai người), 2 người bị thương và 19.200 hộ dân bị ngập.

Nhiều tuyến đường bị ngập, hư hỏng như đường Điện Biên Phủ; tuyến ĐT60 đoạn cầu Đội Thông - xã Cát Chánh; khu vực Ngã ba Long Vân, Ngã ba Ông Thọ. Một số đê, kè bị sạt lở như đê Luật Lễ và các đoạn đê Đông.

Đăk Lăk tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng. Mưa lớn vẫn đổ xuống khu vực Tây Hòa, Đông Hòa, Tuy An Bắc, Đồng Xuân, Xuân Lộc và phường Bình Kiến.

Hai điểm ngập sâu nhất tỉnh là xã Hòa Thịnh và Hòa Đồng (huyện Tây Hòa, Phú Yên cũ) sáng nay nước bắt đầu rút. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh dùng xuồng máy, canô vào cứu người. Nhiều người mắc kẹt phải đu trên cây. Lực lượng cứu hộ dỡ mái nhà, đưa từng tốp dân đến nơi an toàn.

Tại thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh – nơi cô lập nặng nhất tỉnh, người già, phụ nữ và trẻ em được ưu tiên sơ tán. Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trực tiếp chỉ đạo tại khu sơ tán, yêu cầu lập tổ y tế tại chỗ, chuẩn bị lương thực, nước sạch, thuốc men và triển khai "túi an sinh" hỗ trợ dân sau lũ.

Nước bao vây công trình cao tốc khiến nhiều công nhân mắc kẹt ở xã Hòa Xuân, tỉnh Đăk Lăk (Phú Yên cu), ngày 21/11. Ảnh: Thái An

Tỉnh Đăk Lăk đã công bố tình huống thiên tai khẩn cấp tại 40 xã, phường. Đến nay, lũ làm 19 người chết, 6 người mất tích; 400 nhà hư hỏng hoàn toàn; 13.800 nhà tốc mái; hơn 85.700 lượt nhà bị ngập; 12.800 hộ bị cô lập. Hàng trăm ha cây trồng, lồng bè và 1.000 ha thủy sản hư hại. Nhiều tuyến giao thông, thủy lợi, điện lực, viễn thông, trường học, cơ sở y tế bị hư hại nặng; điện mất trên diện rộng. Hàng nghìn người vẫn chưa liên lạc được với người thân.

Chiều 21/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết mưa lũ ở miền Trung đã làm 45 người chết. Đăk Lăk thiệt hại nặng nhất với 17 người; Khánh Hòa 14 người; Lâm Đồng 5 người; Gia Lai ba người; Huế và Đà Nẵng mỗi nơi hai người. Hiện còn 9 người mất tích.

Mưa lũ khiến 945 nhà hư hỏng, hiện hơn 28.400 nhà ngập (Gia Lai 6.500, Đăk Lăk 11.500, Khánh Hòa 10.400).

Nhóm phóng viên