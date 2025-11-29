Gia Lai đề xuất dời hơn 2.200 hộ khỏi vùng nguy hiểm sau bão lũ

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đề xuất di dời khẩn hơn 2.200 hộ, tổng kinh phí trên 1.840 tỷ đồng, sau hai đợt thiên tai gây thiệt hại nặng nề trong tháng 11.

Theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, 16 khu vực gồm 13 dự án tái định cư tập trung và 3 phương án xen ghép, với quy mô 2.223 hộ; trong đó 1.861 hộ phải di dời khỏi vùng nguy hiểm. Kinh phí bao gồm đầu tư hạ tầng, hỗ trợ hộ dân và giải phóng mặt bằng từ nguồn trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác.

Nhà dân xã Đề Gi bị sập mái sau trận bão Kalmaegi. Ảnh: Trần Hóa

Khu vực phía Đông tỉnh có 9 vị trí với 1.269 hộ bị ảnh hưởng, cần di dời 907 hộ ở các vùng ven biển, nguy cơ sạt lở như: xã Cát Tiến, Đề Gi, An Hòa, phường Quy Nhơn Đông... Phía Tây có 7 khu vực, tổng quy mô 954 hộ, đều thuộc diện phải di dời tại các xã Ia Broăi, Ia Hiao, Ia Rsươm, Ia Ly...

Một số dự án tái định cư đã có hạ tầng cơ bản, phần còn lại đang được hoàn thiện hoặc chuẩn bị đầu tư, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán để kịp bố trí dân cư.

Sạt lở đe dọa nhà dân ở xã Ia Ly. Ảnh: Trần Hóa

Bão Kalmaegi đổ bộ từ Quảng Ngãi đến Đăk Lăk hôm 7/11 gây thiệt hại lớn cho Gia Lai. Khi địa phương đang khắc phục hậu quả, từ 16 đến 20/11 tiếp tục xảy ra trận lũ lịch sử.

Hai đợt thiên tai làm 5 người chết, 11 người bị thương, hơn 100.000 nhà hư hỏng - ngập nước; 560 tàu, hơn 540 ha nuôi trồng thủy sản, 254 lồng bè bị thiệt hại; tổng thiệt hại ước 11.636 tỷ đồng. UBND tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 77 xã, phường.

Trần Hóa