Gia Lai có thêm khu công nghiệp 300 ha tại xã Bình Khê

Dự án khu công nghiệp Tây Giang quy mô 300 ha tại xã Bình Khê vừa được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận đầu tư với tổng vốn gần 1.800 tỷ đồng.

Theo quyết định của UBND tỉnh Gia Lai, dự án khu công nghiệp Tây Giang do Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng công nghiệp Bình Hưng làm chủ đầu tư.

Dự án này có tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng, trong đó vốn huy động chiếm khoảng 80%. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho thuê đất.

Khu công nghiệp này có thời hạn hoạt động 70 năm, được định hướng phát triển theo mô hình sinh thái, ưu tiên công nghiệp sạch, công nghệ cao và năng lượng tái tạo.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư sẽ xây dựng hạ tầng đồng bộ từ quý II/2026, và bắt đầu thu hút các nhà đầu tư từ đầu năm 2027. Các lĩnh vực ưu tiên thu hút gồm chế biến gỗ, nông sản thực phẩm, vật liệu xây dựng và công nghiệp hỗ trợ.

Tỉnh cũng yêu cầu dành tối thiểu 20 ha (khoảng 5% diện tích) cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê lại.

Theo quy hoạch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, tỉnh có 99 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 5.400 ha, bình quân khoảng 55 ha mỗi cụm. Tính đến năm 2025, tỉnh đã thành lập 62 cụm công nghiệp, trong đó 46 cụm đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy bình quân 82%.

Từ 1/7/2025, Gia Lai sáp nhập với Bình Định, lấy tên là Gia Lai. Tỉnh mới được đánh giá có nhiều lợi thế thu hút đầu tư công nghiệp, dịch vụ, cảng biển, đô thị và du lịch.

Phương Uyên