Giá dừa, dứa mini bày mâm ngũ quả tăng gấp 3-5 lần sát Tết

Sát Tết, giá dừa, dứa mini bày mâm ngũ quả tại Hà Nội và TP HCM tăng gấp 3-5 lần ngày thường do nguồn cung khan hiếm.

Ngày 28 tháng Chạp, người dân đổ xô đi mua trái cây chưng Tết. Ghi nhận tại các chợ truyền thống ở Hà Nội, TP HCM, Quảng Ngãi... cho thấy sức mua tăng 200-300% so với ngày thường. Dù chi tiêu chung không tăng đột biến, nhóm trái cây mang tính biểu tượng trong mâm ngũ quả vẫn được người dân ưu tiên mua sắm, khiến nhiều loại quả nhanh chóng khan hàng.

Tại Hà Nội, dừa non mini giá 30.000-35.000 đồng một trái, tăng gấp 5 lần ngày thường và gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Đu đủ xanh cỡ nhỏ - loại ít được tiêu thụ trong năm - nay cũng có giá 20.000 đồng, trong khi quả lớn dao động 50.000-60.000 đồng.

Dừa non mini có giá 25.000 đồng một quả tại chợ Đăk Hà (Kon Tum cũ) sáng 28 Tết. Ảnh: Thi Hà

Dứa mini từ mức 10.000-15.000 đồng một trái, nay lên 30.000-40.000 đồng. Chuối xanh 10.000-12.000 đồng một quả, tương đương 120.000-150.000 đồng một nải quả chẵn, còn nải có số quả lẻ (15, 17, 19...) đắt hơn nhiều. Các loại xoài cát Hòa Lộc, thanh long, vú sữa đều thiết lập mặt bằng giá mới, cao gấp đôi ngày thường.

Tương tự, tại TP HCM, trái cây bày mâm ngũ quả cũng tăng giá mạnh. Phật thủ trung bình khoảng 100.000-150.000 đồng một trái, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ, trong khi hàng loại 1 giá 500.000 đồng đến một triệu đồng. Mãng cầu tăng giá gấp đôi, lên 100.000 đồng một kg. Các loại cam, quýt, táo, lê, nho, kiwi cũng tăng khoảng 30%.

Bà Hòa, tiểu thương chợ Bà Chiểu (TP HCM) cho biết sức mua những ngày sát Tết tăng gấp đôi, khách ưu tiên chọn mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung để cầu sung túc. "Khách thường mua sớm để chọn hàng đẹp, nên càng cận Tết càng khó tìm đủ các loại như mong muốn, giá cũng tăng theo ngày", bà nói.

Dứa mini giá 35.000 đồng một trái được bán sáng 28 Tết tại chợ Đăk Hà (Kon Tum cũ). Ảnh: Thi Hà

Đà tăng giá trái cây bày mâm ngũ quả dịp Tết cũng diễn ra tại nhiều địa phương, như Quảng Ngãi, Đăk Lăk... Dừa mini, chuối xanh, quả sung là những loại có sức mua tăng nhiều nhất.

Theo bà Loan, tiểu thương tại chợ truyền thống xã Đăk Hà (Kon Tum cũ, nay thuộc Quảng Ngãi), sản lượng trái cây vụ Tết giảm 10-30% do thời tiết và diện tích canh tác thu hẹp. Nguồn cung hạn chế cộng với áp lực chi phí vận chuyển, nhân công dịp cao điểm khiến giá bán lẻ tăng vọt, nhất là nhóm trái cây cỡ nhỏ.

Tại vựa trái cây đồng bằng sông Cửu Long, nguồn cung cũng không dồi dào. Mưa trái mùa kéo dài khiến tỷ lệ đậu trái giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến các loại quả phục vụ bày biện dịp Tết.

Ông Hoàng, nhà vườn tại Bến Tre, cho biết giá dừa nguyên liệu tăng cao nên nông dân ưu tiên nuôi trái lớn bán cho doanh nghiệp xuất khẩu. Lượng dừa non mini - vốn là những trái không đạt chuẩn hoặc tỉa bớt từ buồng - vì thế ít hơn mọi năm.

Giới kinh doanh dự báo giá các mặt hàng này sẽ neo ở mức cao đến sát giao thừa do nguồn cung hạn chế, sau đó giảm nhanh khi nhu cầu trưng bày kết thúc.

Thi Hà