Chuối xanh bày Tết giá lên tới hơn triệu đồng

Nải chuối xanh 33 quả có giá 1,2 triệu đồng, loại ít quả hơn dao động 300.000-450.000 đồng, vẫn hút khách ngày cận Tết.

Chuối xanh là loại không thể thiếu khi bày biện mâm ngũ quả ngày Tết, với mong muốn một năm mới tốt lành cho gia chủ. Khảo sát chợ tại các phường Hoàng Mai, Tây Mỗ, Thanh Xuân, Từ Liêm, chuối xanh được bán với giá 100.000-450.000 đồng, tùy vào số quả chẵn, lẻ, màu sắc và kiểu dáng.

Tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Thị Định, nải chuối 21 quả được chủ tiệm rao giá 450.000 đồng và là nải lẻ duy nhất còn lại trong ngày 12/2 (25 tháng Chạp).

Cách đó vài chục mét, các sạp trái cây cũng "cháy" hàng chuối nải lẻ. Chị Ngọc Linh (phường Thanh Xuân) vừa chi 320.000 đồng cho nải 17 quả. "Giá này nhích nhẹ so với năm ngoái. Tôi tranh thủ mua sớm vì sợ vài ngày tới đắt thêm", chị nói.

Anh Kiêm Dũng, chủ một sạp hàng trái cây tại chợ đầu mối Sông Hồng (Hưng Yên) cho biết giá chuối tăng từ trước 23 tháng Chạp, do nhu cầu mua loại quả này để bày mâm ngũ quả. Nải chuối 33 quả với "dáng thuôn dài, quả mập, đều, vỏ láng mịn" vừa được anh bán với giá 1,2 triệu đồng. Các nải lẻ ít quả hơn thuộc hàng "tuyển" được anh bán dao động 300.000-400.000 đồng.

Theo quan niệm thờ cúng, lẻ là số dương, mang lại nhiều tài lộc, may mắn cho gia chủ. Vì thế, các nải có số lẻ (15, 17, 19, 21...) giá thường cao hơn hẳn.

Nải chuối xanh 33 quả được bán giá 1,2 triệu đồng, ngày 12/2. Ảnh: Kiêm Dũng

Trái với đà tăng giá của dòng chuối lẻ, các nải có số quả chẵn (12, 14, 16...) đi ngang so với năm ngoái, thậm chí hạ nhiệt nhờ nguồn cung dồi dào. Tại các chợ dân sinh và siêu thị, loại bán theo cân có giá 45.000-70.000 đồng một kg. Một nải 23 quả cỡ vừa, nặng khoảng 3 kg, giá quanh 135.000-210.000 đồng.

Nhiều tiểu thương nhập thêm hàng từ miền Nam - nơi người dân ít chuộng chuối xanh bày mâm ngũ quả - giúp nguồn cung dồi dào.

Chị Thu Hương, chủ siêu thị mini tại phường Tây Mỗ, cho biết giá chuối xanh năm nay giảm. Ngày 25 Tháng Chạp, họ bán 45.000 đồng một kg, bằng hai phần ba giá năm ngoái. "Sức mua dịp Tết vẫn cao nhưng nguồn cung nhiều, kéo mức giá xuống thấp", chị nói.

Nải chuối 21 quả được rao giá 450.000 đồng tại phường Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Thủy Trương

Các loại trái cây khác bày mâm ngũ quả Tết cũng tăng dịp sát Tết. Cam canh tăng giá gần gấp đôi, lên 70.000 đồng mỗi kg. Xoài cát 60.000 đồng, táo đường 100.000 đồng, táo ngoại koru 140.000 đồng một kg. Đặc biệt, mỗi kg quả sung được các tiểu thương bán tới 300.000 đồng.

Hoa cũng tăng giá mạnh. Chị Hà Diệu, chủ một cửa hàng hoa tại phường Thanh Xuân, nói năm nay, nhu cầu ly tăng vọt bởi người dùng chuộng xu hướng cắm loại hoa này xen tuyết mai.

Nhiều cửa hàng báo giá ly cánh đơn 50.000-75.000 đồng một cành. Ly cánh kép giá cao hơn, tăng lũy tiến theo số "tai". Chẳng hạn, ly kép Samantha được coi là "hoa hậu dòng ly", giá loại 3 tai nhiều nơi tăng gấp 2,5 lần, lên tới 80.000 đồng một cành.

Quả sung bày mâm ngũ quả giá 300.000 đồng một kg, ngày 12/2. Ảnh: Phương Hoàng

Tuyết mai giá tăng gấp rưỡi so với tuần trước. Nhiều tiệm báo giá lên tới 150.000 đồng với dòng mai rừng và 220.000 đồng với dòng công ty - loại được trồng trong vườn, lá xanh sẵn, nhiều nụ, dễ chăm. So với tháng trước, mức này đã tăng gấp đôi.

Nắm bắt xu hướng chuộng cắm ly dịp Tết, chị Thu Phương, chủ một tiệm hoa tại phường Tây Mỗ, nhập thêm một số loại ly ngoại 5 tai, giá 400.000-530.000 đồng mỗi bó 5 cành. Tuy nhiên, do quá tải và khó gọi ship, chị phải tắt tin nhắn trên mạng xã hội, chỉ bán trực tiếp tại cửa hàng.

Thủy Trương