Gia đình gốc Việt có ba con tốt nghiệp đại học top đầu Mỹ

Chị Kim Ngọc làm nail và đóng gói sách, anh Thành Lễ làm kỹ thuật viên ở hai công ty để nuôi ba con vào Cornell - đại học danh tiếng khối Ivy League.

Ngày 12/6, khi con gái út Hilary Thảo Thanh Nguyễn (sinh năm 2000) tốt nghiệp Đại học Cornell, chị Kim Ngọc và chồng vui khôn tả. Trước đó, con gái đầu Nguyễn Ngọc Thanh Tâm (sinh năm 1994) và con trai thứ Alan Hiếu Nguyễn (sinh năm 1998) của anh chị cũng tốt nghiệp trường này.

Đại học Cornell nằm ở Ithaca, New York, là một thành viên trong Ivy League - nhóm 8 trường, viện đại học có hệ thống triết lý giáo dục và chất lượng đào tạo hàng đầu nước Mỹ.

Hành trình nuôi cả ba con cùng tốt nghiệp Cornell vượt ngoài sức tưởng tượng của hai vợ chồng. Anh chị liên tục nhắc đến từ "may mắn"; may mắn vì các con đều chăm ngoan, có sức bật vượt qua hoàn cảnh kinh tế eo hẹp của gia đình; may mắn khi chị còn sống để chứng kiến con út tốt nghiệp.

"Vì muốn dự lễ tốt nghiệp của con gái út, chị như có sức mạnh vượt qua nhiều đợt hóa trị căn bệnh ung thư ruột giai đoạn ba", chị Kim Ngọc tâm sự.

Chị hiện đã kết thúc nhiều đợt hóa trị. Bệnh tuy chưa khỏi hẳn nhưng đã ổn định khoảng 70%.

Gia đình anh Thành Lễ và chị Kim Ngọc trong ngày con gái út (giữa) tốt nghiệp ĐH Cornell. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cặp vợ chồng gốc Việt sinh ra tại Biên Hòa. Anh Thành Lễ sang Mỹ định cư từ năm 1975, sau đó về Việt Nam kết hôn với chị Ngọc và sinh con gái đầu lòng. Ngày đặt chân tới Mỹ, chị Ngọc đang mang bầu con trai thứ hai.

Con của anh chị học ở Mỹ từ mẫu giáo. Ở nhà, anh chị tranh thủ dạy các con. Sau này, khi con học lên cao, kiến thức phức tạp hơn, anh Lễ và chị Ngọc không dạy được nhiều. Cô con gái cả trở thành người thầy định hướng học tập, chọn ngành cho hai em.

Chị Ngọc cho hay, con gái đầu thông minh nhất nhà. Bí quyết giúp cả ba cháu vào trường hàng đầu Mỹ là nhờ con cả Nguyễn Ngọc Thanh Tâm làm "cánh chim đầu đàn", dạy dỗ các em. Biết các em yếu chỗ nào, Tâm sẽ bổ sung chỗ đó, để các em chinh phục thành công tấm vé vào Cornell.

"Chị chỉ biết cố gắng làm việc kiếm tiền và thường nói với con: Cuộc sống của chúng ta không được may mắn. Học vấn là con đường tốt nhất để thay đổi cuộc sống của các con, để không phải cực khổ như ba mẹ", chị Ngọc kể.

Trái qua phải: lan Hiếu Nguyễn, em út Hilary Thảo Thanh Nguyễn, chị cả Nguyễn Ngọc Thanh Tâm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nuôi ba con khôn lớn và học tập ở Mỹ không phải chuyện dễ dàng. Cả anh Thành Lễ và chị Kim Ngọc đều làm cùng lúc hai việc. Anh Lễ hiện làm kỹ thuật viên cho hai hãng Creation Technologies và Sanmina Corporation. Chị Ngọc làm nail và đóng gói sách tại Half Price book.

Anh chị chỉ có nhiều thời gian hơn cho các con vào cuối tuần - dịp luôn được xem như "ngày hội của gia đình". "Bố mẹ đi làm cực nhưng mỗi lần em đoạt giải thưởng gì đều đến tham dự, cổ vũ. Đó cũng là niềm khích lệ giúp chúng em cố gắng", Thanh Tâm chia sẻ.

Anh Thành Lễ quan niệm, làm gì cũng phải cố gắng đạt 100% hiệu quả. Anh thúc đẩy các con luôn nỗ lực hết sức. "Trong gia đình, ba dạy em muốn chơi dữ, phải làm việc dữ. Em lúc nào cũng làm việc hết sức để được chơi hết sức", Alan Hiếu Nguyễn nói.

Góc huy chương ba con, chị Ngọc luôn giữ gìn làm kỷ niệm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khi Thanh Thảo vào Cornell, cô bé vừa đi làm thêm vừa học nên kết quả không tốt. Nhiều lúc Thảo định từ bỏ. Thấy con "chới với", người bố liền động viên: "Học cấp 3 giống như mình đá banh ở quê, con có thể là ngôi sao. Lên ĐH Cornell ở New York giống như lên đội tuyển quốc gia, con phải cố gắng vượt bậc".

Kết quả, em hoàn thành tốt mọi môn và lấy bằng Quản lý Khách sạn của Cornell. Hiện, Thảo đang tìm việc. Chị cả Thanh Tâm đang thực tập ở Bệnh viện tiểu bang Arizona, con trai thứ hai Hiếu Nguyễn làm ở Citi bank tại bang Texas.

Lệ Thu