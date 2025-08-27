Gia đình ba thế hệ xuyên đêm chờ xem diễu binh

Hà NộiBà Mai Thị Hảo cùng 8 thành viên của gia đình từ Thanh Hóa ra Thủ đô, xếp hàng từ 1h sáng chờ xem buổi sơ duyệt diễu binh mừng Quốc khánh.

Người phụ nữ 60 tuổi ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa nói đây là lần đầu được xem diễu binh. Bà khao khát được tận mắt chứng kiến khí thế hào hùng của quân đội nên rủ con cháu lên đường. "Tôi cùng cả nhà đi xem buổi sơ duyệt rồi về vì sợ ngày tổng duyệt và chính lễ sẽ khó chen chân", bà Hảo nói.

Ý định của bà được các gia đình ủng hộ. Tối 26/8, 9 thành viên của ba thế hệ, từ 15 đến 70 tuổi, bắt xe khách ra Thủ đô dù đang mưa lớn do ảnh hưởng của bão Kajiki.

Họ mang theo áo mưa, ô, ghế nhựa, đồ ăn và nước uống để sẵn sàng cho một đêm dài trong mưa. Quần áo khô cũng được chuẩn bị sẵn. Mọi người chọn "cắm chốt" cách nhà vệ sinh công cộng khoảng 500 m.

1h sáng, khi gia đình có mặt trên đường Nguyễn Thái Học, nhiều người đến trước đã dựng lều bạt. Không khí chờ đợi không mệt mỏi mà vô cùng háo hức.

"Mọi người bảo đi thế này khổ lắm nhưng tôi thấy rất xứng đáng vì được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này", bà Hảo nói.

Bà Mai Thị Hảo, 60 tuổi (ngoài cùng bên trái) cùng một số thành viên trong đại gia đình ba thế hệ xếp hàng trên vỉa hè đường Nguyễn Thái Học chờ xem lễ sơ duyệt diễu binh, sáng 27/8. Ảnh: Nga Thanh

Trên đường Hùng Vương, gia đình 10 người của ông Nguyễn Văn Đông, 65 tuổi, cũng có mặt từ 3h sáng. Họ di chuyển hơn 100 km từ Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Nhờ đến sớm, gia đình ông Đông chọn được vị trí ngay sát hàng rào. Để chống chọi với cơn mưa lớn, cả nhà mặc áo mưa, căng thêm tấm bạt lớn che phía trên. Họ cũng mang theo khăn khô để lau người, lương khô, bánh mì để lót dạ cho 17 tiếng chờ đợi.

"Để hạn chế đi vệ sinh, chúng tôi chỉ dám nhấp từng ngụm nước nhỏ. Mọi người còn chuẩn bị sẵn bỉm người lớn phòng trường hợp không thể rời vị trí", ông Đông nói.

Người đàn ông 65 tuổi nói phải đi bằng mọi giá vì dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh đã bị lỡ. "Tôi phải đi để sau này còn có chuyện kể lại cho bạn bè, con cháu", ông nói.

Gia đình bà Nguyễn Thị Bích, 60 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội lên gần khu vực đường Hùng Vương từ 8h sáng 27/8, để xem sơ duyệt diễu binh. Ảnh: Nga Thanh

Trong khi nhiều gia đình chọn cách có mặt từ nửa đêm, bà Nguyễn Thị Bích, 60 tuổi, cùng 8 người con đến 6h sáng mới từ Thạch Thất, Hà Nội di chuyển đến nơi "cắm trại".

8h sáng, trời đổ mưa tầm tã, gia đình trú tạm trong khu nhà bạt của lực lượng chức năng. Bà Bích nghĩ đi vào ngày thường sẽ vắng hơn nhưng không ngờ dòng người vẫn đổ về mỗi lúc một đông, bất chấp mưa gió. Vì có cháu nhỏ, mọi người quyết định tạnh mưa mới ra ngoài xếp hàng.

"Không đứng được gần thì mình đứng xa, miễn là cả nhà được xem. Cùng lắm thì theo dõi qua màn hình lớn, chỉ cần được hòa mình vào không khí chung của cả nước là vui rồi", bà Bích nói.

Những gia đình ba thế hệ vượt trăm cây số, đội mưa xuyên đêm chờ diễu binh Hàng nghìn người mang theo áo mưa, bạt che và đồ ăn vẫn đổ về các tuyến đường quanh quảng trường Ba Đình, chờ xem sơ duyệt diễu binh tối 27/8. Video: Quỳnh Nga

Hơn 9h sáng 27/8, bất chấp cơn mưa nặng hạt, hàng nghìn người mang theo áo mưa, bạt che và đồ ăn vẫn đổ về các tuyến đường quanh quảng trường Ba Đình. Các trục đường chính như Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Trần Phú đã đông nghịt người dân kiên nhẫn chờ xem buổi sơ duyệt diễu binh tối nay.

Theo dự báo, cơn mưa ở Hà Nội sẽ duy trì đến trưa rồi tạnh.

Quỳnh Nga