Giá đất nông nghiệp cao nhất tại Hà Nội dự kiến vẫn 290.000 đồng một m2

Giá đất nông nghiệp ở Hà Nội dự kiến cao nhất vẫn ở mức 290.000 đồng mỗi m2 từ đầu năm 2026, còn một số xã ngoại thành tăng thêm 24%.

Thông tin này được nêu trong dự thảo bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ 1/1/2026 của UBND TP Hà Nội. Đơn vị tư vấn thẩm định giá đất là Công ty cổ phần Thẩm định giá và thương mại VIC.

Theo báo cáo thuyết minh dự thảo của công ty này, tỷ lệ hệ số (giá đất bình quân tính toán/giá tại bảng hiện hành) dao động từ 1,24 đến 6,05 lần. Mức này được đưa ra căn cứ theo thông tin từ 28 chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Hà Nội.

Tại bảng lần này, giá đất được chia thành 17 khu vực sau sắp xếp đơn vị hành chính, thay vì theo các quận, huyện như trước đây.

Giá đất nông nghiệp vẫn được giữ nguyên như hiện hành, 290.000 đồng một m2 với các phường ở khu trung tâm và lân cận Vành đai 3 (khu vực từ 1 đến 6). Công ty Thẩm định giá và thương mại VIC cho biết Hà Nội đang thực hiện các dự án hạ tầng, giao thông cần thu hồi lượng lớn quỹ đất nông nghiệp, nên việc điều chỉnh giá đất loại này quá cao có thể gây khó khăn cho ngân sách và khiến bất động sản tăng giá.

Các xã ở phía bắc của thủ đô (gồm Tiến Thắng, Yên Lãng, Quang Minh, Mê Linh) và phía tây nam như Thường Tín, Hồng Vân, Thanh Oai, Dân Hòa, Thượng Phúc có mức dự kiến tăng 24% so với bảng giá 2024. Cụ thể, mỗi m2 đất trồng lúa, cây hàng năm và nuôi trồng thủy sản khoảng 192.000 đồng, còn đất trồng cây lâu năm 262.000 đồng. Đây cũng là ngưỡng giá áp dụng cho các xã ngoại thành phía tây Hà Nội, như Đan Phượng, Hoài Đức, An Khánh, Phú Xuyên...

Phần còn lại của khu vực này thuộc huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì cũ, giá đất nông nghiệp được đề xuất bằng mức trước sáp nhập đơn vị hành chính. Theo đó, mỗi m2 đất trồng cây lâu năm là 270.000 đồng và đất trồng lúa, cây hàng năm, nuôi trồng thuỷ sản 231.000 đồng.

Bảng giá đất điều chỉnh được dùng làm căn cứ để tính tiền bồi thường, xác định giá đất cho người tái định cư với người được bồi thường về đất ở; tính thuế sử dụng đất, thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng. Bảng giá cũng được dùng điều chỉnh các khoản phí và lệ phí liên quan đến sử dụng, chuyển nhượng hoặc khi làm các thủ tục hành chính về đất đai...

Đối với người dân, trong các giao dịch đất đai nếu thỏa thuận giá đất thấp hơn bảng giá được công bố, cơ quan quản lý có thể yêu cầu xem xét lại tính hợp pháp của giao dịch. Dù giao dịch hợp pháp, người dân vẫn phải nộp thuế và phí dựa trên mức tối thiểu của bảng giá đất.

Theo đơn vị thẩm định, bảng giá đất còn có ý nghĩa trong bảo đảm công bằng xã hội. Một bảng giá hợp lý sẽ hạn chế tình trạng chênh lệch quá lớn giữa các khu vực, nông thôn và thành thị, từ đó góp phần điều tiết và giảm bất bình đẳng trong tiếp cận đất đai.

Anh Tú - Võ Hải