Giá căn hộ khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu tăng gần 50% sau một năm

TP HCMSau một năm, giá căn hộ tại Bà Rịa, Vũng Tàu tăng gần 50%, chỉ đứng sau khu vực nội thành về mặt bằng giá chung cư, theo Batdongsan.

Bà Rịa - Vũng Tàu được sáp nhập về TP HCM từ 1/7. Batdongsan cho biết hiện mỗi m2 giá căn hộ khu vực này bình quân khoảng 54 triệu đồng, tăng 48% so với mặt bằng giá 36 triệu đồng năm 2024. Biên độ tăng này cao hơn đáng kể so với mức tăng bình quân khoảng 30% của thị trường Bình Dương (cũ) trong cùng giai đoạn. Với mặt bằng giá hiện tại, Bà Rịa - Vũng Tàu đang là khu vực có giá căn hộ cao thứ hai khu vực phía Nam, chỉ sau TP HCM cũ.

Đơn vị nghiên cứu thị trường Avison Young Việt Nam cũng cho biết hiện giá căn hộ tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ trung bình khoảng 52 triệu đồng mỗi m2, cao hơn mức bình quân của Bình Dương cũ (46 triệu đồng mỗi m2) và Đồng Nai (36 triệu đồng mỗi m2). Trong khi đó, DKRA Group ghi nhận mặt bằng giá căn hộ tại địa phương này hiện dao động từ 38 đến 127 triệu đồng mỗi m2, trong khi năm ngoái mức giá cao nhất ghi nhận chỉ quanh 61 triệu đồng mỗi m2.

Đà tăng giá căn hộ Vũng Tàu diễn ra trong bối cảnh nguồn cung căn hộ mới tại khu vực duy trì ở mức thấp với đa phần thuộc phân khúc cao cấp. Theo Avison Young, năm nay khu vực này chỉ có 4 dự án mở bán sơ cấp, 3 trong số đó thuộc phân khúc cao cấp, giá từ 55 -100 triệu đồng mỗi m2. Tính riêng nửa cuối năm, toàn khu vực này chỉ có khoảng 50 căn hộ chào bán mới, chiếm chưa đến 1% rổ hàng sơ cấp mở bán khu vực phía Nam.

Thị trường bất động sản khu vực Vũng Tàu. Ảnh: Trường Hà

Loạt nguồn cung triển khai từ đầu năm đến nay đang nghiêng về sản phẩm cao cấp, giá bán trên 50 triệu đồng mỗi m2. Ví dụ, Sun Group mở bán khu đô thị Blanca City với giá trung bình 75-110 triệu đồng mỗi m2; TDG Group mở bán dự án The Maris với mức giá khoảng 70-90 triệu đồng mỗi m2; DIC Group phát triển dự án DIC Phoenix với giá 55 triệu đồng mỗi m2. Ở phân khúc thấp hơn, thị trường hiện chỉ có một dự án đang triển khai tại khu vực Phú Mỹ là Maison Grand của chủ đầu tư Tumys Homes còn mặt bằng giá từ 33 triệu đồng mỗi m2, mức thấp hiếm hoi tại khu vực hiện nay.

Việc thiếu hụt nguồn cung mới cũng khiến giá chuyển nhượng tại nhiều dự án cũ tăng mạnh. Một số dự án ghi nhận mức tăng 20-30% chỉ sau một năm, như Vung Tau Centre Point từ khoảng 44 triệu đồng lên 54 triệu đồng mỗi m2; The Gateway từ 40 lên 50 triệu đồng mỗi m2; CSJ Tower từ 40 lên khoảng 51 triệu đồng mỗi m2; Mermaid Seaview từ 43 lên khoảng 60 triệu đồng mỗi m2...

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam, đà tăng giá bất động sản tại Vũng Tàu hiện nay chủ yếu được dẫn dắt bởi kỳ vọng của nhà đầu tư khi địa phương này hợp nhất về TP HCM, cùng với những chuyển biến tích cực về hạ tầng giao thông và kinh tế biển. Bên cạnh yếu tố khan hiếm nguồn cung, mặt bằng giá chung cư còn được đẩy lên bởi sự dịch chuyển dòng vốn vào các dự án được định vị ở phân khúc cao cấp, có sự tham gia của các chủ đầu tư lớn, qua đó thiết lập mức giá mới cho thị trường.

Ngoài ra, ông Tuấn đánh giá việc quỹ đất ven biển ngày càng hạn chế, nhu cầu sở hữu căn hộ để ở kết hợp khai thác cho thuê du lịch phục hồi, cùng với chi phí đất đai và xây dựng tăng theo bảng giá đất mới, cũng góp phần thúc đẩy giá chung cư Bà Rịa - Vũng Tàu thời gian qua.

Ở góc độ cung - cầu, ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc DKRA Group, cho rằng nguồn cung bất động sản tại Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn ở mức thấp so với các tỉnh lân cận. Chung cư chỉ chiếm khoảng 3,8%, đất nền 11% và biệt thự khoảng 4,4% tổng nguồn cung khu vực miền Nam. Trong khi đó, nhu cầu sở hữu bất động sản tại địa phương này duy trì ở mức cao, trung bình tăng 20-25% trong năm nay nhờ lợi thế phát triển công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch và nghỉ dưỡng. Nhu cầu cao khiến biên độ tăng giá tiếp tục được nới rộng.

Theo các đơn vị nghiên cứu, về trung và dài hạn, Bà Rịa - Vũng Tàu được đánh giá là một trong những thị trường có tiềm năng tăng trưởng bền vững nhờ vai trò trung tâm cảng biển, công nghiệp và logistics của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Việc hình thành Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ gắn với hệ thống cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, cùng với các dự án hạ tầng trọng điểm kết nối với trung tâm TP HCM, Đồng Nai được kỳ vọng sẽ mở rộng nhu cầu nhà ở cho lực lượng lao động chất lượng cao và chuyên gia, tạo nền tảng cho thị trường căn hộ phát triển ổn định hơn.

Ngoài ra, việc áp dụng bảng giá đất mới từ năm 2026 với mức điều chỉnh tăng tại nhiều khu vực trung tâm và ven biển được dự báo tiếp tục tạo áp lực lên mặt bằng giá bất động sản Bà Rịa - Vũng Tàu. Khi bảng giá đất tiệm cận hơn giá thị trường, chi phí đầu vào của các dự án mới gia tăng, qua đó củng cố mặt bằng giá căn hộ, đặc biệt tại các khu vực có lợi thế về hạ tầng và khai thác du lịch. Tuy nhiên, từ năm 2026, khi thị trường dự kiến đón khoảng 11.000 căn hộ mới, nguồn cung tăng lên được kỳ vọng sẽ góp phần cân bằng cung - cầu, khiến đà tăng giá chậm lại và phân hóa rõ hơn giữa các dự án.

Phương Uyên