Giá bất động sản Tây Ninh tăng gần gấp rưỡi sau một năm

Mặt bằng giá căn hộ chào bán tại Tây Ninh (Long An cũ) tăng hơn 45% sau một năm, vượt tốc độ tăng của TP HCM và các tỉnh lân cận, theo CBRE Việt Nam.

Theo báo cáo thị trường bất động sản nhà ở TP HCM và các tỉnh vệ tinh của CBRE Việt Nam, giá căn hộ tại Tây Ninh hiện đạt trung bình 42 triệu đồng mỗi m2, trở thành địa phương có giá cao thứ ba khu vực phía nam, sau TP HCM và Bình Dương cũ. Xét về tốc độ tăng giá trong một năm qua, Tây Ninh ghi nhận tăng 45%, bỏ xa mức bình quân 10-21% của các thị trường lân cận.

Không chỉ rổ hàng sơ cấp, giá thứ cấp tại Tây Ninh (Long An cũ) cũng tăng khoảng 15%, cao hơn mức trung bình của Bình Dương (13%) và chỉ kém TP HCM cũ (18%).

Theo số liệu từ Nhà Tốt và Batdongsan (kênh rao tin địa ốc trực tuyến thuộc Tập đoàn PropertyGuru (trụ sở chính tại Singapore), Tây Ninh trở thành điểm sáng mới ở phân khúc căn hộ với gần 4.000 sản phẩm đang triển khai, giá trung bình 40 triệu đồng một m2. Gộp chung đà tăng sơ cấp và thứ cấp, căn hộ tại địa phương này đắt thêm bình quân 19-36% tùy khu vực, dự án.

Còn theo DKRA Consulting mặt bằng giá chung cư Tây Ninh cao nhất ghi nhận trong tháng 11 là 57 triệu đồng mỗi m2, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ 24 triệu đồng, tương đương mức tăng 135%.

Một dự án đang triển khai tại thị trường Tây Ninh. Ảnh: Phương Uyên

Theo bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, đà tăng giá mạnh tại Tây Ninh chủ yếu do hơn một nửa căn hộ đang triển khai tại nhiều dự án thuộc nhóm trung cấp và cận cao cấp, kéo mặt bằng chung thị trường đi lên.

"Trước đây Đồng Nai và Tây Ninh chủ yếu cung cấp sản phẩm bình dân, từ nửa đầu năm nay hai địa phương này xuất hiện nhiều dự án trung và cận cao cấp, cải thiện về quy mô lẫn chất lượng", bà nhận xét.

Thực tế, các dự án mở bán tại Tây Ninh cuối năm nay đều ghi nhận xu hướng dịch chuyển sang phân khúc cao cấp, giá tăng. Chẳng hạn, Nam Long triển khai phân khu cao tầng Solaria Rise tại khu đô thị Waterpoint với gần 700 căn hộ, giá khoảng 40 triệu đồng một m2. Dự án Sky Retreat của Ecopark chào bán mỗi m2 quanh 55-60 triệu đồng, hay loạt dự án sắp ra mắt của Thắng Lợi, Cát Tường cũng dự kiến khoảng 40 triệu.

Dù giá tăng mạnh, tỷ lệ hấp thụ tại Tây Ninh chưa bứt phá. CBRE cho biết tỷ lệ giao dịch thành công rổ hàng sơ cấp tại đây đạt bình quân 62%. Mức này cao hơn Đồng Nai (46%), nhưng thấp hơn TP HCM và Bình Dương (83% và 76%).

Đơn vị tư vấn bất động sản này dự báo khu vực phía nam sẽ có hơn 30.000 căn hộ chào bán vào 2026, trong đó 80% đến từ các tỉnh vệ tinh như Bình Dương cũ và Tây Ninh, thay vì nội đô TP HCM. Nguồn cung mới dự kiến tiếp tục đẩy mặt bằng giá đi lên, với Tây Ninh khoảng 23%, cao hơn mức 11-14% của TP HCM và Đồng Nai.

Thị trường căn hộ Tây Ninh phản ánh sức hút của một vùng vệ tinh tiềm năng, song đi cùng cơ hội là những rủi ro cần được nhận diện. Các chuyên gia cho rằng nguồn cung, đặc biệt là phân khúc cao cấp, phình to quá nhanh có thể tạo áp lực lớn khi sức mua của người dân địa phương còn hạn chế. Nếu không có lực cầu bền vững, nguy cơ dư thừa sản phẩm cao cấp có thể xuất hiện.

Để tăng trưởng bền vững, chuyên gia khuyến nghị địa phương cần định hướng phát triển thận trọng, điều tiết nguồn cung hợp lý và chú trọng vào nhu cầu ở thực thay vì lợi nhuận kỳ vọng.

Phương Uyên