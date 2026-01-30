Thứ sáu, 30/1/2026, 06:00 (GMT+7)
GDP 10%, vì sao là cơ hội cuối để bứt phá?
Câu hỏi đặt ra không phải là "làm được không", mà là cái giá phải trả nếu bỏ lỡ nhịp tăng trưởng trong 5 năm tới sẽ đắt đến mức nào.
00:00
00:00/00:00
Câu hỏi đặt ra không phải là "làm được không", mà là cái giá phải trả nếu bỏ lỡ nhịp tăng trưởng trong 5 năm tới sẽ đắt đến mức nào.
Bạn thấy trải nghiệm của mình thế nào? Hãy cho chúng tôi biết để VnE-GO phục vụ bạn tốt hơn
Email sẽ được bảo mật, chúng tôi chỉ sử dụng để liên lạc khi cần tìm hiểu thêm thông tin về góp ý của bạn
Khi gửi, bạn đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của VnExpress.
Form này được bảo vệ bởi reCAPTCHA