Gattuso phải dùng thuốc ngủ vì áp lực đưa Italy đến World Cup

ItalyHLV Gennaro Gattuso thừa nhận phải dùng thuốc hỗ trợ giấc ngủ khi đang gánh kỳ vọng đưa Italy trở lại World Cup 2026, trước trận play-off gặp Bắc Ireland.

* Italy - Bắc Ireland: 2h45 ngày 27/3, giờ Hà Nội.

"Tôi sẽ nói dối nếu bảo rằng khi nằm xuống ngủ, tôi không nghe thấy những tiếng nói 'hãy đưa chúng tôi đến World Cup'. Đây chắc chắn là trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp của tôi", Gattuso nói hôm 25/3 trong buổi họp báo trước trận tại Bergamo.

HLV 48 tuổi cũng thừa nhận gặp khó khăn trong việc ngủ trước trận, thậm chí phải nhờ hỗ trợ y tế: "Nếu không có thuốc hỗ trợ, tôi có thể thức trắng tới 4h30 sáng".

HLV Gennaro Gattuso trong buổi họp báo trước trận Italy gặp Bắc Ireland ở bán kết play-off World Cup 2026 ngày 25/3. Ảnh: PA

Ở vòng loại World Cup 2018, Italy thua Thụy Điển chung cuộc 0-1 trong hai trận play-off tranh vé vớt. B4 n năm sau đó, họ tiếp tục thua Bắc Macedonia 0-1 ở bán kết giai đoạn tranh vé vớt.

Gattuso không muốn nhìn lại quá khứ. "Nếu một quả phạt đền được ghi, mọi thứ đã khác. Bóng đá luôn cần may mắn, nhưng giờ phải tập trung vào hiện tại", ông nhấn mạnh.

Nhà cầm quân 48 tuổi khẳng định mục tiêu là đưa Italy trở lại World Cup với tư cách ứng viên cạnh tranh. "Chúng tôi cần bình tĩnh, nhưng cũng phải sẵn sàng chiến đấu như đối thủ, những người coi mỗi pha bóng là sống còn", ông bày tỏ. "Có hai trận đấu trong một trận, khi có bóng và khi không có bóng. Italy phải làm tốt cả hai. Không còn trận nào dễ dàng nữa".

Italy tập luyện trước play-off World Cup Tuyển Italy tập luyện ngày 24/3.

Hôm nay, Italy sẽ tiếp Bắc Ireland ở bán kết play-off trên sân Azzurri d'Italia, Bergamo. Nếu thắng, thầy trò Gattuso sẽ gặp Xứ Wales hoặc Bosnia-Herzegovina vào ngày 31/3 để tranh vé vớt đến Bắc Mỹ hè này.

Gattuso cảnh báo về lối chơi của Bắc Ireland: "Chúng tôi phải sẵn sàng chịu đựng khi họ liên tục đưa bóng dài vào vòng cấm. Mỗi tình huống cố định đều có thể trở thành nguy hiểm, với 8-9 cầu thủ lao vào tranh chấp bóng hai. Đó là đặc trưng của họ và họ làm rất tốt".

Gattuso cho biết đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật, từ họp phân tích video đến trao đổi trực tiếp với cầu thủ. Ông tiết lộ Italy sẵn sàng cho kịch bản đá luân lưu, khi mỗi cầu thủ tập đá phạt đền ba lần trong buổi tập trước trận. Nếu Italy được hưởng phạt đền trong trận, Mateo Retegui - trung phong hiện khoác áo CLB Arab Saudi Al-Qadsiah - sẽ là lựa chọn số một.

Về lực lượng, Gattuso xác nhận Gianluca Mancini, Matteo Politano và Riccardo Calafiori đủ thể lực thi đấu. Trong khi đó, Alessandro Bastoni mới tập một phần cùng đội, còn Gianluca Scamacca chưa đạt trạng thái tốt nhất. Dù vậy, Scamacca vẫn ở lại đội thay vì rút lui: "Tôi thích tinh thần đó. Một số cầu thủ gần như không đứng nổi lúc đầu, nhưng vẫn cố gắng bám trụ".

Đội hình xuất phát dự kiến của Italy (theo Football Italy): Donnarumma; Calafiori, Mancini, Bastoni; Politano, Locatelli, Tonali, Barella, Dimarco; Kean, Retegui.

Hồng Duy (theo Football Italy)