Gần một triệu sản phẩm Vinamilk tiếp sức tại đại lễ Quốc khánh

15 điểm tiếp sữa của Vinamilk đặt tại các tuyến đường trọng yếu Hà Nội như: Lê Trực, Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Quán Thánh, Phan Đình Phùng... Đây cũng là các địa điểm lực lượng diễu binh, diễu hành cùng đông đảo người dân tập kết và di chuyển.
Các gian hàng hoạt động liên tục trong ba ngày 27/8, 30/8 và 2/9, góp phần bảo đảm thể lực và tinh thần cho lực lượng tham gia cũng như người dân đứng chờ, cổ vũ trong điều kiện thời tiết thất thường.
Các bạn trẻ trong khối Quần chúng và khối Văn hóa - Thể thao đón nhận các sản phẩm chứa nguồn dinh dưỡng thiết thực từ Vinamilk.
Nụ cười rạng rỡ của bạn trẻ trong khối Dân tộc Việt Nam tham gia diễu hành.
Một cựu chiến binh nạp "năng lượng" trước khi tiếp tục sải bước trên tuyến đường diễu hành.
Các chiến sĩ an ninh tham gia nhiệm vụ tại sự kiện cũng được tiếp năng lượng từ các sản phẩm của Vinamilk.
Một lính cứu hỏa trẻ bổ sung dinh dưỡng giữa lúc làm nhiệm vụ.
Nhân viên ngành điện lực trực chiến 24/24 tại sự kiện.
Phút nghỉ ngơi và bổ sung năng lượng bằng sữa tươi Vinamilk của các chị công nhân môi trường, những người góp công vào việc giữ tuyến đường sạch sẽ, ngăn nắp.
Đại diễn Vinamilk cho biết, thương hiệu luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến trẻ em bằng cách mang đến nguồn dinh dưỡng chất lượng để các em lớn lên khỏe mạnh, vững vàng và tự tin thực hiện ước mơ.
Du khách nước ngoài cũng thưởng thức sản phẩm sữa của Vinamilk tại một điểm tiếp sức dinh dưỡng.
Theo đại diện Vinamilk, sau 3 ngày triển khai các điểm tiếp sức miễn phí, gần một triệu sản phẩm dinh dưỡng đã được phát đến tay các lực lượng chức năng tham gia diễu hành, diễu binh cũng như đông đảo người dân.
Các sản phẩm bao gồm các dòng sữa tươi tiệt trùng như ít đường, không đường, dừa, chuối, cao đạm ít béo (Vinamilk, Vinamilk Green Farm,); sữa thực vật từ hạt và đậu nành cao canxi, nước trái cây rau củ Susu, nước dừa tươi, nước dừa tắc, nước uống đóng chai Vinamilk và Icy Premium...
Theo doanh nghiệp từ khi thành lập đến nay, Vinamilk luôn đồng hành cùng những chặng đường phát triển của đất nước. Việc góp mặt trong sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong hành trình hiện thực hóa sứ mệnh vì cộng đồng, sức khỏe người Việt.
Mai Thương
Ảnh: Vi Nam