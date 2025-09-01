Gần một triệu sản phẩm Vinamilk tiếp sức tại đại lễ Quốc khánh

Theo đại diện Vinamilk, sau 3 ngày triển khai các điểm tiếp sức miễn phí, gần một triệu sản phẩm dinh dưỡng đã được phát đến tay các lực lượng chức năng tham gia diễu hành, diễu binh cũng như đông đảo người dân.

Các sản phẩm bao gồm các dòng sữa tươi tiệt trùng như ít đường, không đường, dừa, chuối, cao đạm ít béo (Vinamilk, Vinamilk Green Farm,); sữa thực vật từ hạt và đậu nành cao canxi, nước trái cây rau củ Susu, nước dừa tươi, nước dừa tắc, nước uống đóng chai Vinamilk và Icy Premium...

Theo doanh nghiệp từ khi thành lập đến nay, Vinamilk luôn đồng hành cùng những chặng đường phát triển của đất nước. Việc góp mặt trong sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong hành trình hiện thực hóa sứ mệnh vì cộng đồng, sức khỏe người Việt.