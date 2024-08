Gần một thập kỷ tăng độ phủ vaccine của VNVC

Hình ảnh phụ huynh trắng đêm chen lấn nhằm nhận một suất tiêm chủng dịch vụ cho con trở thành động lực để trung tâm tiêm chủng VNVC đầu tiên thành lập 8 năm trước.

VNVC là đơn vị đầu tiên triển khai tiêm nhiều vaccine thế hệ mới như: Imojev phòng viêm não Nhật Bản, Prevenar 13 phòng các bệnh do phế cầu khuẩn, Gardasil 9 phòng bệnh do HPV, Menactra phòng viêm màng não do não mô cầu nhóm ACYW, Bexsero phòng viêm màng não do não mô cầu nhóm B, Boostrix phòng bạch hầu - ho gà - uốn ván...

Năm 2023, VNVC là đơn vị đầu tiên phối hợp với các đối tác đưa ra chương trình hỗ trợ vaccine trước, trả góp sau không lãi suấ, toàn bộ lãi suất được VNVC hỗ trợ khách hàng. Chương trình nhằm tháo gỡ rào cản tài chính, tăng cơ hội tiếp cận tiêm chủng của nhiều người trong đó có nhóm ở vùng sâu vùng xa. Sau một năm triển khai, chương trình đã giải ngân 100 tỷ đồng đầu tiên, hỗ trợ tiêm hơn 100.000 mũi phòng bệnh cho gần 7.000 trẻ em và người lớn.

Tính đến tháng 8/2024, VNVC có tổng cộng hơn 3.000 bác sĩ, gần 4.000 điều dưỡng và trên 3.200 cán bộ, nhân viên y tế. Họ làm việc tại 188 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, thường xuyên được đào tạo kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ.

Bác sĩ VNVC trong các chương trình tư vấn sức khỏe cộng đồng.

Nhờ những bài học kinh nghiệm đã có, đơn vị đặt mục tiêu trong năm 2024 và 2025 sẽ có tổng cộng 300 trung tâm trên toàn quốc, hướng đến tăng tỷ lệ tiêm chủng, mang cơ hội bình đẳng về vaccine cho mọi người dân. Hệ thống cũng sẽ tiếp tục đàm phán với các hãng lớn để đưa thêm nhiều loại mới như mũi tiêm ngừa sốt xuất huyết, zona thần kinh, phế cầu 23...



Đơn vị tiếp tục đầu tư, phát triển mạng lưới, trong đó có vùng sâu, vùng xa, vùng "lõm" về tiêm chủng với cam kết cung ứng vaccine chất lượng tốt, giá bình ổn, nhiều ưu đãi giá và tiện ích miễn phí đi kèm. VNVC song song thực hiện nâng cao kiến thức phòng bệnh tiêm chủng cho trẻ em và người lớn thông qua các hoạt động truyền thông đa dạng.

Từ ngày 3/8, đơn vị đưa vào hoạt động khu tiêm chủng VIP với cơ sở vật chất hiện đại, rộng rãi, sang trọng tại 7 địa điểm: VNVC Hoàng Văn Thụ, VNVC Cantavil An Phú, VNVC Lê Đại Hành (TP HCM); VNVC Lê Văn Thiêm, VNVC Trường Chinh, VNVC ICON4 Cầu Giấy (Hà Nội); VNVC Nha Trang (Khánh Hòa). Trung tâm kỳ vọng đáp ứng nhu cầu cho những khách hàng bận rộn như người nổi tiếng, doanh nhân, người nước ngoài cần tiết kiệm thời gian, đảm bảo sự riêng tư và yêu cầu dịch vụ chăm sóc, phục vụ đặc biệt...



Nhân viên VNVC chăm sóc em bé sau tiêm vaccine.

Mỗi khu tiêm chủng VIP đều có đầy đủ khu đăng ký dịch vụ, cân đo, khám sàng lọc và tiêm cho trẻ em... Nhiều tiện ích miễn phí được trang bị như có sách, báo, tạp chí, trà, cà phê, thức ăn nhẹ dinh dưỡng, Wi-Fi tốc độ cao; khu vực thay tã và cho bé bú. Khách hàng tiêm chủng VIP được điều dưỡng theo dõi kiểm tra sau tiêm ngay tại chỗ ngồi, không cần phải di chuyển.

Bên cạnh khu tiêm chủng VIP, dịp này VNVC cũng đưa vào hoạt động khu tiêm chủng ưu tiên phục vụ người mua gói vaccine và nhóm người khuyết tật, gặp khó khăn trong việc di chuyển. Việc phân chia các khu vực ưu tiên được kỳ vọng rút ngắn thời gian chờ đợi, nâng cao trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng.