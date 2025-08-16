Gần 9.000 tình nguyện viên hỗ trợ đại lễ A80

Khoảng 8.800 tình nguyện viên sẽ tham gia hỗ trợ trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chiều 16/8, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức chương trình gặp mặt tình nguyện viên phục vụ trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Ông Nguyễn Tiến Hưng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, cho biết các tình nguyện viên đến từ 43 trường đại học, cao đẳng và các xã, phường trên địa bàn TP Hà Nội. Tình nguyện viên được phân chia thành nhiều nhóm, với những nhiệm vụ khác nhau như hướng dẫn đại biểu và phát nhu yếu phẩm tại khu vực khán đài quảng trường Ba Đình; cấp phát nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân tại các điểm dọc tuyến đường diễu binh, diễu hành; quản lý các kho hàng, phân bổ, vận chuyển vật phẩm tới các điểm cấp phát; hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; hỗ trợ đón tiếp đoàn đại biểu nhân dân của các tỉnh, thành trong cả nước và đoàn khách quốc tế về dự Lễ Kỷ niệm.

Các tình nguyện viên tham dự sự kiện đều được tuyển chọn kỹ lưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức, có thành tích học tập tốt, một số nhóm tình nguyện viên có khả năng ngoại ngữ tốt, đảm bảo sức khỏe.

8.8000 tình nguyện viên tại sân vận động Hàng Đẫy trong lễ ra quân. Ảnh: Việt An

Ngoài được phát các vật phẩm đồng phục như áo, mũ, thẻ,... các tình nguyện viên tại sân vận động Hàng Đẫy, phố Trịnh Hoài Đức, phường Ô Chợ Dừa còn được tập huấn nhiều kỹ năng cần thiết như hỗ trợ an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường, hướng dẫn thoát nạn, di chuyển người bị nạn, sơ cấp cứu ban đầu...

Ông Phạm Minh Phúc, Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, cho biết trong sự kiện A80 tới, Thành Đoàn Hà Nội bố trí 67 điểm cấp phát nhu yếu phẩm, trong đó có 26 điểm cung ứng nước cho các lực lượng khối diễu hành; 41 điểm cung ứng sữa, nước, bánh cho nhân dân và lực lượng làm nhiệm vụ. Mỗi điểm cung ứng có 30-40 tình nguyện viên.

Ngày 2/9, Việt Nam sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Lễ diễu binh có sự tham gia của đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh khoảng 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an.

Việt An