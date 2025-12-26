Gần 60 xe buýt CNG ở TP HCM được thay thế bằng ôtô điện

58 xe buýt sử dụng khí nén CNG hoạt động trên hai tuyến thuộc nhóm đông khách nhất TP HCM được thay bằng buýt điện VinFast EB 8, bắt đầu vận hành từ 27/12.

Những xe này thuộc hai tuyến buýt số hiệu 150 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Miền Đông mới) và 33 (Bến xe An Sương - Suối Tiên - Đại học Quốc gia TP HCM). Các xe trước đó sử dụng khí nén thiên nhiên CNG, nay thay thế bằng buýt điện VinFast EB 8, loại 60 chỗ. Hai tuyến này do VinBus, công ty thuộc Tập đoàn Vingroup, đảm nhận vận hành.

Dàn xe buýt điện mới đưa vào khai thác. Ảnh: Giang Anh

Dàn buýt điện mới được thiết kế sàn thấp, không gian rộng, có dốc lên xuống cho xe lăn để hỗ trợ người khuyết tật. Ngoài ra, trên xe được trang bị camera an ninh, máy lạnh, bảng thông tin hành trình, Wi-Fi, cổng sạc USB, cùng các tiện ích liên quan phục vụ khách.

Buýt 150 và 33 nằm trong nhóm những tuyến có lượng khách đông nhất thành phố do kết nối các trường đại học, đầu mối giao thông lớn, khu du lịch... Cả hai tuyến hoạt động từ 4h30 đến 22h mỗi ngày. Trong đó, giá vé buýt 150 áp dụng 7.000 đồng mỗi lượt cho hành khách thông thường và 3.000 đồng với học sinh, sinh viên; tập 30 vé có giá 157.500 đồng. Với buýt số 33, giá vé áp dụng tương ứng là 6.000 đồng, 3.000 đồng và 135.000 đồng.

Trước khi chuyển đổi từ xe chạy khí CNG sang ôtô điện, VinBus đã triển khai hệ thống trạm sạc, gồm 25 trụ sạc công suất 120 kW, nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định. Ngoài dàn xe này, VinBus cũng đang vận hành tuyến buýt điện D4 từ năm 2022, lộ trình kết nối khu đô thị Vinhomes Grand Park tới bến xe buýt Sài Gòn ở trung tâm TP HCM.

Bên trong xe buýt điện mới. Ảnh: Giang Anh

Theo Phó giám đốc Sở Xây dựng Bùi Hòa An, việc chuyển đổi xe buýt sang sử dụng năng lượng sạch, nhất là buýt điện, là mục tiêu trọng tâm trong phát triển vận tải hành khách công cộng theo định hướng xanh của TP HCM. Việc doanh nghiệp chủ động chuyển đổi góp phần thúc đẩy, rút ngắn lộ trình triển khai của thành phố. Thời gian tới, khi vận hành các tuyến xe, lãnh đạo Sở Xây dựng đề nghị Công ty VinBus tiếp tục khai thác đúng biểu đồ chạy xe, nâng cao tính đúng giờ và nâng cao chất lượng phục vụ khách.

TP HCM sau khi mở rộng địa giới hành chính hiện có 179 tuyến xe buýt, bao gồm cả tuyến được trợ giá và không trợ giá với tổng cộng hơn 2.300 xe. Theo mục tiêu của thành phố, trước năm 2030, toàn bộ hệ thống này sẽ chuyển sang xe điện, năng lượng xanh. Tính đến nay, thành phố đã đưa vào vận hành hơn 700 xe buýt điện, còn lại sử dụng khí CNG, dầu diesel.

Giang Anh