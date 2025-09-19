Gần 4.200 chiếc bánh trung thu trôi nổi bị thu giữ

Nghệ AnKiểm tra hai kho hàng ở phường Trường Vinh, lực lượng chức năng phát hiện gần 4.200 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc, đựng trong 475 hộp carton.

Ngày 19/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan trong vụ việc phát hiện gần 4.200 bánh trung thu không rõ nguồn gốc. Các lô hàng đã được niêm phong, chờ tiêu hủy.

Lực lượng liên ngành kiểm tra kho hàng tập kết bánh trung thu ở phường Trường Vinh, chiều 17/9. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 17/9, công an tỉnh Nghệ An phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh trung thu tại phường Trường Vinh (trước đây thuộc TP Vinh).

Soát xét kho của hai doanh nghiệp, lực lượng chức năng phát hiện 475 hộp carton, bên trong đựng gần 4.200 chiếc bánh trung thu các loại, bao bì in chữ nước ngoài. Chủ hai cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ lô hàng. Họ trình bày số bánh trung thu trên được mua trôi nổi từ nhiều đầu mối, đưa về tập kết tại kho để bán ra thị trường với giá cao để kiếm lời.

Hai ngày trước, Lạng Sơn cũng phát hiện, thu giữ hơn 600 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc.

Còn hơn nửa tháng nữa tới Tết Trung thu, lực lượng chức năng đang tăng kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh để ngăn hàng kém chất lượng, không nguồn gốc xuất xứ được đưa ra thị trường tiêu thụ.

Đức Hùng