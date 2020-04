Gần 38.000 ca nCoV tại Đông Nam Á

Đông Nam Á ghi nhận thêm 1.226 ca nhiễm và 51 người chết vì nCoV, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 39.760 và 1.381.

Singapore hôm nay xác nhận 618 ca nhiễm nCoV mới, giảm mạnh so với mức 897 hôm trước. Tổng số ca nhiễm của nước này hiện nay là 12.693, trong đó số người tử vong vẫn giữ ở mức 12. Phần lớn các ca nhiễm mới là lao động nhập cư sống ở các ký túc xá, Bộ Y tế Singapore hôm nay cho biết.

Indonesia thông báo thêm 31 người chết do nCoV, giảm nhẹ so với mức 32 hôm qua, nâng tổng số người chết do dịch ở nước này lên 720. Thêm 396 người dương tính với nCoV chết, nâng tổng ca nhiễm lên 8.607, quan chức y tế Achmad Yurianto nói.

Indonesia là quốc gia có số người chết vì nCoV cao nhất Đông Nam Á, trong khi Singapore ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất khu vực.

Dân Singapore trình căn cước trước khi vào chợ mua nhu yếu phẩm ngày 23/4. Ảnh: Reuters.

Bộ Y tế Philippines cho biết số ca nhiễm tại nước này tăng thêm 102, nâng tổng số lên 7.294, trong đó 494 người chết, tăng 17 so với hôm trước. Tổng thống Philippines tuyên bố gia hạn phong tỏa ở thủ đô Manila đến ngày 15/5 để ngăn Covid-19 và sẽ giảm bớt hạn chế ở những khu vực có nguy cơ lây nhiễm thấp hơn.

Malaysia báo cáo thêm 51 ca nhiễm và hai người chết, nâng tổng số ca nhiễm và chết lên lần lượt là 5.742 và 98. Giới chức Malaysia đã áp lệnh phong tỏa toàn quốc cùng loạt biện pháp cách biệt cộng đồng để kiềm chế đại dịch.

Quốc gia Ca nhiễm mới Tổng ca nhiễm Ca tử vong mới Tổng ca tử vong Singapore 618 12.693 0 12 Indonesia 396 8.607 31 720 Philippines 102 7.294 17 494 Malaysia 51 5.742 2 98 Thái Lan 53 2.907 1 51 Việt Nam 0 270 0 0 Brunei 0 138 0 1 Myanmar 5 144 0 5 Campuchia 0 122 0 0 Đông Timor 1 24 0 0 Lào 0 19 0 0 Tổng 1.226 37.960 51 1.381

Thái Lan thông báo thêm một phụ nữ chết vì nCoV, nâng tổng số ca tử vong lên 51. Thêm 53 ca nhiễm tại nước này, tăng hơn 3,5 lần so với hôm trước, nâng tổng số người nhiễm lên 2.907. Giới chức y tế Thái Lan đang tăng tốc xét nghiệm, đặc biệt là tại tỉnh Yala ở phía nam, nơi có tỷ lệ lây nhiễm cao.

Lào, Đông Timor và Brunei trong 24 giờ qua chưa ghi nhận thêm ca nhiễm mới. Việt Nam, Campuchia, Lào và Đông Timor là các quốc gia chưa có ca tử vong nào.

Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc vào tháng 12/2019, xuất hiện tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 2,8 triệu ca nhiễm, hơn 197.000 người chết và gần 809.000 người đã hồi phục.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters)