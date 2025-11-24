Gần 2.000 trường học đóng cửa vì lũ

Mưa lũ ở 5 tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên khiến 4 học sinh tử vong, gần 2.000 trường học phải đóng cửa, thiệt hại về cơ sở vật chất khoảng 100 tỷ đồng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 24/11 cho biết hàng loạt trường học ở Đăk Lăk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi bị ngập sâu, sạt lở, hư hỏng tường rào, thiết bị dạy học, kè taluy, nhà để xe và hệ thống cấp thoát nước. Khánh Hòa thiệt hại nặng nề nhất với ước tính gần 32,5 tỷ đồng, kế đến là Đăk Lăk (hơn 28,9 tỷ đồng) và Gia Lai (hơn 22,6 tỷ).

Cùng đó, hàng trăm nghìn bộ sách giáo khoa và đồ dùng học tập ngập trong nước lũ, chủ yếu ở Gia Lai.

Theo Bộ, đây chưa phải con số cuối cùng bởi địa hình bị chia cắt, nước chưa rút hết nên các nhà trường chưa thống kê được hết thiệt hại.

Về hoạt động dạy học, gần 2.000 trường hoặc điểm trường phải cho học sinh nghỉ học. Đến trưa nay, còn 360 trường ở Đăk Lăk và Khánh Hòa chưa thể hoạt động trở lại.

Sách vở hư hỏng sau lũ tại điểm trường Phú Hữu, trường Tiểu học Hòa Thịnh, Đăk Lăk. Ảnh: Thanh Tùng - Trần Hóa

Trước tình hình trên, Bộ đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương dự trù, trình UBND tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa, trong đó ưu tiên nguồn hỗ trợ từ Trung ương để khắc phục các công trình trường học và mua sắm thiết bị, giúp học sinh sớm trở lại trường.

Sách giáo khoa cho học sinh sẽ được Bộ cấp phát miễn phí. Hiện, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chuẩn bị 10 triệu bản sách để cung ứng. Các đơn vị thuộc Bộ quyên góp, hỗ trợ mỗi tỉnh bị thiệt hại 300 triệu đồng. Học sinh bị ảnh hưởng tâm lý do thiên tai cũng được tư vấn tại trường học.

Bộ cho biết sẽ tiếp tục đề xuất các tổ chức quốc tế, đặc biệt là UNICEF và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em thành lập Nhóm hỗ trợ khẩn cấp ngành giáo dục, ưu tiên về đồ dùng học tập, quần áo, nước uống và tài chính cho gia đình học sinh.

Lũ ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên những ngày qua là cực kỳ hiếm, gần như chưa từng xuất hiện trong hơn 50 năm quan trắc, theo Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đến hôm qua, mưa lũ làm 91 người chết, thiệt hại kinh tế gần 13.100 tỷ đồng. Chính phủ đã hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho các địa phương.

Dương Tâm