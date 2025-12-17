VnExpress Thể thao

Thứ tư, 17/12/2025, 05:59 (GMT+7)

Futsal nữ Việt Nam vào chung kết SEA Games 33

Thái LanTuyển futsal nữ Việt Nam thắng Philippines 1-0 trong trận bán kết chiều 16/12.

Futsal nữ: Việt Nam mừng suất vào chung kết
 
 
