Thứ tư, 17/12/2025, 05:59 (GMT+7)
Futsal nữ Việt Nam vào chung kết SEA Games 33
Thái Lan
Tuyển futsal nữ Việt Nam thắng Philippines 1-0 trong trận bán kết chiều 16/12.
Futsal nữ: Việt Nam mừng suất vào chung kết
