Điểm mới: Tạo ra vòng tròn bảo mật tuyệt đối trong quá trình xác thực số cho người sử dụng, mang tới trải nghiệm số hoàn hảo

FPT.IDCheck cho phép người dùng xác thực thẻ căn cước công dân gắn Chip và nhận diện khuôn mặt với độ chính xác 100% dựa trên công nghệ AI chống giả mạo xác thực đạt tiêu chuẩn Quốc tế (ISO 30107-3).



Giải pháp do FPT IS nghiên cứu và phát triển trên nền tảng ứng dụng xác thực thẻ căn cước công dân gắn Chip của Bộ Công an, có khả năng chống giả mạo xác thực ở mức tuyệt đối. FPT.IDCheck có thể tháo gỡ toàn diện những rủi ro về giả mạo xác thực trong giao dịch, tiết kiệm lượng lớn chi phí nhân sự và thời gian xử lý giao dịch, tăng khả năng tự động hóa và sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp, tổ chức trong nhiều lĩnh vực kinh tế.