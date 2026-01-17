FLC tiếp tục làm dự án sân golf hơn nghìn tỷ ở Gia Lai

Gia LaiCông ty con của Tập đoàn FLC được duyệt là nhà đầu tư dự án sân golf Đak Đoa hơn 1.000 tỷ đồng sau 5 năm đình trệ.

UBND tỉnh Gia Lai vừa có quyết định chấp thuận Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý tòa nhà Ion Complex là nhà đầu tư thực hiện dự án sân golf Đak Đoa.

Được thành lập vào tháng 7/2010, Ion Complex là công ty con của Tập đoàn FLC với tỷ lệ sở hữu 99%. Đây cũng là doanh nghiệp duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên.

Theo quy hoạch, dự án sân golf Đak Đoa có quy mô gần 172 ha. Tổng vốn đầu tư hơn 1.150 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 230 tỷ.

Hiện trạng khu vực triển khai chủ yếu là rừng thông. Dự án sẽ được bố trí sân golf 36 lỗ. Thời gian hoạt động trong 50 năm, tiến độ triển khai từ quý I/2026 đến quý IV/2029.

Trong quá trình triển khai, nhà đầu tư không được chuyển nhượng dự án hay chuyển quyền sở hữu dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả cổ phần hoặc phần vốn góp.

Tỉnh Gia Lai giao Sở Tài chính xác định giá trị tài sản gắn liền với đất là rừng thông và các khoản chi phí nhà đầu tư đã nộp ngân sách khi trúng đấu giá.

Hiện trạng khu vực triển khai dự án sân golf Đak Đoa. Ảnh: Đức Hòa

Dự án sân golf Đak Đoa được Thủ tướng duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 4/2021. Nhà đầu tư là Công ty cổ phần Tập đoàn FLC. Dự án được định hướng trở thành tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái và giải trí đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Tuy nhiên sau 5 năm, dự án vẫn trong tình trạng đình trệ chưa được triển khai, nhiều khu vực rừng thông bị xâm hại. Tháng 10/2025, UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu Tập đoàn FLC có giải pháp cụ thể bảo vệ rừng thông tại khu vực thực hiện dự án sân golf.

FLC là tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, đầu tư tài chính, hàng không. Doanh nghiệp này đã thực hiện được một số quần thể nghỉ dưỡng, khách sạn tại Quy Nhơn, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh.

Sau khi cựu Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Quyết cùng các lãnh đạo cấp cao bị bắt năm 2022, hoạt động của công ty đã trải qua nhiều khó khăn. Gần đây, FLC đã triển khai trở lại một số dự án bất động sản, trong đó có khu căn hộ cao cấp tại Đại Mỗ, Hà Nội. Họ cũng đang đề xuất tỉnh Thanh Hóa cho chuyển đổi dự án khu công nghiệp Hoàng Long hơn 2.300 tỷ đồng dang dở thành khu đô thị để phù hợp quy hoạch mới.

Đình Trí