FLC muốn hồi sinh dự án hơn 2.300 tỷ đồng dở dang

Tập đoàn FLC đề xuất tỉnh Thanh Hóa cho chuyển đổi dự án khu công nghiệp Hoàng Long hơn 2.300 tỷ đồng dang dở thành khu đô thị để phù hợp quy hoạch mới.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm vừa giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng xem xét đề xuất của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC về dự án khu đô thị Hoàng Long, tại phường Nguyệt Viên và xã Hoằng Hóa.

Các Sở phải trả lời doanh nghiệp trước ngày 5/2, và báo cáo xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh nội dung vượt thẩm quyền.

Trước đó, bà Bùi Hải Huyền - Tổng giám đốc FLC - gửi văn bản kiến nghị tỉnh cho phép chuyển đổi dự án sang làm khu đô thị Hoàng Long. Lý do được đưa ra là vị trí này đã chuyển đổi chức năng từ đất công nghiệp sang đất đô thị theo quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Cổng chào, hạng mục duy nhất được triển khai tại dự án khu công nghiệp Hoàng Long. Ảnh: Lam Sơn

Khu công nghiệp Hoàng Long được khởi công tháng 9/2015, quy mô hơn 286 ha, tổng vốn hơn 2.300 tỷ đồng. Dự án thuộc địa bàn các xã Hoằng Anh, Hoằng Long và Hoằng Quang (TP Thanh Hóa cũ) và xã Hoằng Minh, Hoằng Đồng, Hoằng Thịnh (huyện Hoằng Hóa cũ).

Dự án từng được định hướng đa ngành, kỳ vọng tạo việc làm cho 60.000-80.000 lao động. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm, chủ đầu tư mới hoàn thành một số hạng mục nhỏ như cổng chào, san lấp cục bộ, phần lớn diện tích còn lại bị bỏ hoang. Cuối tháng 4/2022, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị làm việc với FLC để chuẩn bị thủ tục chấm dứt hoạt động dự án.

Trong văn bản mới gửi tỉnh, FLC cho biết đã chi gần 22 tỷ đồng giải phóng mặt bằng khoảng 9,4 ha. Doanh nghiệp mong muốn tái khởi động dự án dưới hình thức mới để tránh lãng phí nguồn lực, trong bối cảnh đang nỗ lực trở lại thị trường bất động sản sau giai đoạn tái cơ cấu.

FLC là tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, đầu tư tài chính, hàng không. Doanh nghiệp này đã thực hiện được một số quần thể nghỉ dưỡng, khách sạn tại Quy Nhơn, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh.

Sau khi cựu Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Quyết cùng các lãnh đạo cấp cao bị bắt năm 2022, hoạt động của công ty đã trải qua nhiều khó khăn. Gần đây, FLC đã triển khai trở lại một số dự án bất động sản, trong đó có khu căn hộ cao cấp tại Đại Mỗ, Hà Nội. Trước đó, công ty cũng xin nghiên cứu, lập ý tưởng quy hoạch khu đô thị sân bay thuộc xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Lê Hoàng