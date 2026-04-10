FIFA bổ sung hạng vé World Cup đắt, giá cao nhất hơn 4.100 USD

FIFA âm thầm mở thêm các hạng vé mới với mức giá cao hơn đáng kể cho World Cup 2026, làm gia tăng nghi ngờ rằng tổ chức này đang tìm cách tối đa hóa doanh thu từ các vị trí đẹp trong sân.

FIFA vừa bổ sung các hạng vé "front category" (vị trí gần sân) với giá cao kỷ lục cho một số trận đấu tại World Cup 2026. Đáng chú ý, vé hạng 1 khu vực gần sân (Front Category 1) cho trận ra quân của Mỹ gặp Paraguay ngày 12/6 tại Inglewood, California được chào bán tới 4.105 USD, tăng mạnh so với mức tối đa 2.735 USD công bố trước đó.

Vé "front category 1" cho trận ra quân của Canada gặp Bosnia & Herzegovina tại Toronto cũng được niêm yết tới 3.360 USD. Ở vòng 1/8, một số trận tại Philadelphia xuất hiện vé giá 905 USD.

Ngoài ra, FIFA cũng âm thầm đưa thêm hạng vé hạng 2 (front category 2) lên hệ thống bán vé mà không có thông báo chính thức, với giá dao động từ 1.940 đến 2.330 USD cho cùng trận đấu.

Trong các đợt mở bán cuối năm ngoái, FIFA phát hành vé theo 4 hạng, trong đó hạng 1 là cao cấp nhất. Theo sơ đồ công bố, người mua vé hạng này có thể được xếp ở bất kỳ vị trí đẹp nào tại tầng thấp sân vận động. Sau khi thanh toán, họ phải chờ FIFA phân chỗ cụ thể.

Tuần trước, FIFA bắt đầu phân bổ ghế. Tuy nhiên, nhiều người mua vé hạng 1 cho biết họ bị xếp ở góc sân, phía sau cầu môn hoặc xa sân, thay vì khu vực dọc đường biên như kỳ vọng. Chỉ một tuần sau, FIFA tiếp tục mở bán thêm vé mới thuộc hạng "front", áp dụng cho các hàng ghế đầu ở tầng thấp. Giá các vé này cao hơn đáng kể, có trận gấp đôi vé hạng 1 thông thường.

Diễn biến này làm dấy lên nghi ngờ rằng FIFA đã không phân bổ các vị trí đẹp cho người mua trước, mà giữ lại để bán sau với giá cao hơn. Một số người hâm mộ cho rằng sơ đồ chỗ ngồi ban đầu gây hiểu lầm, khiến họ tin có cơ hội ngồi gần sân. Thực tế, nhiều khu vực đẹp dường như đã được dành cho các gói dịch vụ cao cấp (hospitality) hoặc cho hạng vé mới.

Trong tuần qua, khi nhận ra rất ít vé hạng 1 được xếp vào khu vực trung tâm sát sân, nhiều người bày tỏ sự thất vọng, cho rằng họ bị lừa hoặc thiếu thông tin rõ ràng khi mua vé. Diễn biến này làm dấy lên nghi ngờ rằng FIFA đã không phân bổ các vị trí đẹp cho người mua trước, mà giữ lại để bán sau với giá cao hơn.

Trước các thắc mắc, FIFA chưa giải thích việc không phân bổ các ghế đẹp này cho người mua từ đợt trước, dù từng thông báo nhận hơn 500 triệu yêu cầu mua vé.

Trong phản hồi trước đó, đại diện FIFA khẳng định các sơ đồ chỉ mang tính tham khảo, giúp người hâm mộ hình dung vị trí chung chứ không đảm bảo chỗ ngồi cụ thể. FIFA cũng chưa công bố số lượng vé mới sẽ bán ra, trong khi các đợt mở bán tiếp tục diễn ra rải rác mà không thông báo trước.

FIFA vừa gây chú ý khi nâng giá vé cao nhất trận chung kết lên 10.990 USD trong đợt mở bán lại gần đây, tăng từ mức 8.680 USD hồi tháng 12. Vé hạng 2 cho trận chung kết ngày 19/7 tại sân MetLife (New Jersey) tăng lên 7.380 USD (từ 5.575 USD), còn hạng 3 là 5.785 USD (từ 4.185 USD).

Hiện chưa ghi nhận vé chung kết còn được mở bán trên hệ thống của FIFA.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, nhiều lần khẳng định toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026 sẽ bán hết vé. Sau phản ứng từ người hâm mộ về mức giá cao, FIFA từng bổ sung hạng vé dành cho CĐV với mức giá thấp hơn vào tháng 12.

