FIA bác khiếu nại của Mercedes

UAETrọng tài cho rằng Mercedes không có cơ sở khi phản đối cách sắp xếp lại đường đua, dẫn đến chiến thắng cho Max Verstappen ở Abu Dhabi.

Mercedes gửi đơn khiếu nại khi chặng đua kết thúc chưa đầy 30 phút. Các giám sát đường đua của FIA triệu tập cuộc họp vào lúc 20h15 ngày 12/12 giờ Abu Dhabi, với sự tham gia của các bên: ba người đại diện cho Mercedes, ba người đại diện Red Bull và Giám sát đường đua Michael Masi. Red Bull, với tư cách bên liên quan, được phép tham dự. Cuộc họp sau đó tạm hoãn vào lúc 20h50 để Red Bull có thêm thời gian xem xét lý lẽ rồi trở lại vào lúc 21h30.

Chiếc W12 của Hamilton chạy phía sau xe an toàn ở cuối chặng Abu Dhabi GP hôm 12/12. Ảnh: Formula1.

Mercedes nhận định Masi đã phạm hai lỗi. Khoản 48.12 trong Bộ luật đua xe thể thao quy định "các xe bị bắt vòng phải vượt các xe dẫn vòng và xe an toàn khi được yêu cầu" và "khi các xe bị bắt vòng vượt qua xe dẫn đầu, xe an toàn sẽ trở về pit ở vòng tiếp theo của chặng đua". Theo Mercedes, điều này không diễn ra khi chỉ năm trong số tám xe bị bắt vòng vượt xe an toàn trước khi cuộc đua trở lại và xe an toàn trở về pit ngay vòng 57 chứ không đợi đến vòng tiếp theo, tức là vòng cuối của chặng đua.

Đội đua Đức cũng trích dẫn khoản 48.8: "Không tay đua nào được phép vượt xe khác, trong đó có xe an toàn, cho đến khi anh ta lần đầu vượt qua vạch sau khi xe an toàn trở về pit". Vin vào điều này, Mercedes cho rằng Verstappen không được phép vượt qua Hamilton. Với hai lý do này, Mercedes đề nghị trọng tài sửa lại thứ tự chặng đua theo khoản 11.9.3.h của Bộ quy tắc do FIA ban hành, qua đó công bố xe 44 của Hamilton thắng chặng đua.

Sau khi xe của Nicholas Latifi (đội Williams) gặp tai nạn ở vòng 53, xe an toàn được triển khai. Tranh thủ thời cơ, Red Bull gọi Verstappen về thay bộ lốp mềm mới. Trong khi đó, Mercedes bất lực chứng kiến Red Bull về thay lốp mà không thể vào theo vì rơi vào thế bị động.

Verstappen vượt Hamilton để về nhất tại Abu Dhabi

Khi trở lại đường đua, Verstappen vẫn xếp thứ nhì, nhưng kẹp giữa anh và Hamilton là 5 chiếc xe bị bắt vòng (gồm Leclerc, Vettel, Ricciardo, Stroll và Schumacher). Ban đầu, những xe bị bắt vòng không được vượt xe an toàn. Điều này khiến Verstappen gặp bất lợi bởi anh sẽ phải vượt qua tới năm chiếc xe rồi mới có thể tính đến việc tấn công Hamilton khi cuộc đua trở lại.

Nhưng ở vòng 57, Giám đốc đường đua Masi bất ngờ cho phép các xe bị bắt vòng được vượt xe an toàn ngay vòng này, tạo điều kiện cho Verstappen áp sát Hamilton khi xe an toàn về pit. Kết quả, tay đua Red Bull vượt đàn anh ở vòng cuối nhờ bộ lốp mới và giành chức vô địch mùa giải 2021.

Trước khiếu nại của Mercedes, Red Bull phản pháo. Thứ nhất, đội đua này cho rằng "các xe không có nghĩa là mọi xe bị bắt vòng đều phải vượt xe an toàn". Red Bull trích dẫn khoản 48.13: "khi thông điệp 'Xe an toàn trong vòng này' được đưa ra, đó là tín hiệu cho thấy nó sẽ trở về pit vào cuối vòng đó". Họ cho rằng khoản 48.13 đã vô hiệu hóa khoản 48.12 và xe an toàn trở về pit ở cuối vòng 57 là đúng luật.

Red Bull cũng dựa vào khoản 15.3 với quy định "Giám đốc đường đua có quyền hạn lớn hơn mọi quy định về triển khai xe an toàn". Họ cũng khẳng định dù chỉ năm trong số tám xe bị bắt vòng được phép vượt xe an toàn, điều này không làm thay đổi kết quả của chặng đua.

Giám đốc đường đua Masi biện hộ cho quyết định của ông như sau: "Khoản 48.12 có mục đích loại bỏ khả năng những xe bị bắt vòng can thiệp vào cuộc đua giữa những xe dẫn đầu. Vì thế, khoản 48.13 nên được áp dụng ở trường hợp này". Ông cũng khẳng định các đội đua từ lâu đã thống nhất rằng mọi chặng đua nên được kết thúc ở điều kiện "xanh", tức là không có xe an toàn. Vì thế, việc xe an toàn được gọi về pit ở cuối vòng áp chót là cần thiết.

Sau khi xem xét ý kiến của các bên, các trọng tài thống nhất là kết quả của chặng đua sẽ được giữ nguyên. Bởi khoản 15.3 cho phép Giám sát đường đua kiểm soát quá trình triển khai xe an toàn. Khoản 48.12 có thể không hoàn toàn được thực thi, nhưng nó bị thay thế bởi khoản 48.13 theo luận điểm Red Bull đã đưa ra.

Các bên liên quan được phép khiếu nại phán quyết này lên Ủy ban kỷ luật và tư pháp của FIA trong thời gian quy định.

Vĩnh San (theo Motorsport)