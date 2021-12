Verstappen lần đầu vô địch F1

UAEVượt qua Lewis Hamilton ở vòng đua cuối cùng Grand Prix Abu Dhabi, Max Verstappen chấm dứt bảy năm thống trị của các tay đua Mercedes ở F1.

Verstappen vượt Hamilton để về nhất tại Abu Dhabi Cú vượt ở những giây cuối cùng Grand Prix Abu Dhabi giúp Verstappen vô địch F1 2021.

Đây có thể coi là chặng đua chung kết kịch tính, hấp dẫn nhất trong các chặng hạ màn mùa giải F1 nhiều năm quá. Mức độ bất ngờ thậm chí còn cao hơn cả lần chính Hamilton đánh bại Felipe Massa tại Interlagos, Brazil năm 2008. Tuy nhiên, những phán quyết gây tranh cãi của giám sát đường đua Michael Masi đã góp phần khiến chặng đua xảy ra hàng loạt tình huống "đảo chiều" bất ngờ.

Verstappen mừng chức vô địch F1 đầu tiên ở tuổi 24, trên đường đua Yas Marina, Abu Dhabi, UAE tối 12/12. Ảnh: ESPN

Grand Prix Abu Dhabi, với trường đua Yas Marinia, vốn được coi là sân nhà của Mercedes, vì đội đua Đức luôn đạt thành tích rất tốt tại đây. Năm nay, đường đua này còn được cải tạo lại, trở nên phù hợp hợp với sở trường của Mercedes. Nhưng lợi thế xuất phát đầu sau pha phối hợp nhịp nhàng giữa bộ đôi Red Bull tại vòng phân hạng hôm thứ Bảy 11/12 vẫn giúp Verstappen thêm tự tin trước chặng đua quyết định ngôi vô địch.

Tuy nhiên, lợi thế xuất phát đầu của Verstappen sớm biến mất sau cú đề-pa xuất thần của Hamilton. Bản thân tay đua người Hà Lan cũng bắt đầu cuộc đua như mơ ngủ dù có lợi thế xuất phát với bộ lốp mềm so với lốp trung bình của đối thủ. Chứng kiến ngôi đầu sớm rơi vào tay kình địch ngay từ Turn 1, tay đua của Red Bull ngay lập tức tăng tốc và phản công, theo sát đối thủ ở những góc cua tiếp theo

Lợi thế từ bộ lốp mềm giúp Verstappen quyết định lách vào trong và phanh muộn khi đoàn đua vào tới Turn 6 sau đoạn đường thẳng. Pha xử lý quyết đoán đầy ranh mãnh của tay đua người Hà Lan khiến Hamilton buộc phải lựa chọn: hoặc là văng ra lề và tụt lại; hoặc va chạm với xe của đối thủ - điều mà Verstappen mong muốn.

Tuy nhiên, kinh nghiệm và sự lão luyện giúp Hamilton tránh va chạm, chạy tắt qua góc cua rồi lấy lại ngôi đầu. Ban lãnh đạo của Red Bull ngay lập tức phản đối với các trọng tài qua sóng radio, cho rằng Hamilton phải trả lại ngôi đầu, do được hưởng lợi bất chính khi chạy tắt qua khúc cua kép 6 và 7.

Dù vậy, giám sát đường đua Masi đã không xem xét va chạm và tình huống chạy tắt của tay đua người Anh. Vị này cho rằng về tổng thể, Hamilton không được hưởng lợi về thời gian khi đã giảm tốc đủ sau khi chạy tắt và trả lời Red Bull. "Đội bạn đã dồn cậu ta ra lề, tất cả lợi thế do chạy tắt đã được cậu ta khấu trừ hết trước khi hoàn thành vòng đầu", Masi nói. Verstappen lập tức phản ứng qua sóng radio: "Thật không thể tin được. Họ xử lý kiểu quái gì vậy?".

Vụ việc càng đặc biệt, bởi trước đó, Verstappen từng phàn nàn rằng anh bị trọng tài đối xử khác các đồng nghiệp tại Grand Prix Saudi Arabia. Khi đó, Red Bull cũng ra hàng loạt tuyên bố ám chỉ FIA đã nuông chiều và ưu ái Mercedes.

Bỏ ngoài tai những phàn nàn từ đối phương, Hamilton, sau khi vượt qua được khó khăn và ổn định ở ngôi đầu, nhanh chóng bứt tốc và liên tục lập fastest-lap. Hy vọng vô địch của giờ không còn nằm trong tầm kiểm soát của Red Bull khi Mercedes thể hiện sự vượt trội hoàn toàn trên đường đua. Tới vòng 15, khoảng cách giữa hai tay đua dẫn đầu đã là xấp xỉ năm giây.

Khi cả hai lần lượt về thay lốp ở vòng 15 và chuyển sang lốp cứng cùng chiến thuật 1 pit, Red Bull vẫn giữ tay đua số hai - Sergio Perez ở lại trên đường đua và yêu cầu tay đua người Mexico chuyển sang kế hoạch B. Ý đồ của đội đua nước Áo được lộ rõ, Perez sẽ được sử dụng là vật cản, kìm chân Hamilton trên đường đua. Tới vòng 20, tay đua của Mercedes đã đuổi kịp Perez, lúc này khoảng cách giữa Hamilton và Verstappen đã lên tới hơn tám giây. Tuy nhiên, dù đã lường trước, Mercedes không ngờ Perez lại kìm chân họ quyết liệt như vậy. Vai trò của Perez lúc đầu tưởng chừng là kìm chân Hamilton trong vô vọng, nhưng cuối cùng lại có ảnh hưởng lớn tới việc đội đua nước Đức mất chiến thắng.

Hamilton nhanh chóng vượt qua Perez tại Turn 6, nhưng Perez bất ngờ tăng tốc và lấy lại vị trí ở góc cua kế tiếp. Kế đó, những pha cua gắt, phòng thủ quyết liệt của tay đua người Mexico khiến Hamilton không dám tấn công sớm do sợ có va chạm. Tay đua người Anh phải phàn nàn qua sóng radio: "Cậu ta đua quá nguy hiểm".

Perez (trái) xuất thần trong vai trò kỳ đà cản mũi Hamilton. Trong ảnh là khoảnh khắc tay đua Red Bull tăng tốc vượt Hamilton ở một góc cua. Ảnh: chụp màn hình

Dù vẫn vượt được Perez, Hamilton bị Verstappen thu hẹp tới hơn 5 giây ở vòng đua này và tiếp tục bị thiệt tầm hơn 1 giây ở vòng tiếp theo. Bộ lốp của tay đua người Anh cũng bị tổn hại đáng kể. Khoảng cách giữa Hamilton và đối thủ giờ chỉ còn chưa đầy 2 giây. Tuy nhiên, sau đó, tay đua người Anh nhanh chóng tăng tốc và nới rộng khoảng cách lên mức an toàn.

Khi chiến thuật 1 pit tưởng như được đóng đinh, Verstappen không còn cơ hội để lật ngược thế cờ, một biến cố trên đường đua đã xảy ra. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) bị hỏng xe và bỏ chiếc C41 nằm lại bên đường. Trạng thái xe an toàn ảo được triển khai. Giám đốc điều hành Red Bull, Christian Horner thì chỉ trích giám sát đường đua đã không cho triển khai xe an toàn.

Tranh thủ trạng thái xe an toàn ảo, trong tình thế không còn gì để mất, Red Bull gọi Verstappen về chuyển sang lốp mềm. Mercedes thì tự tin vào tốc độ với bộ lốp cứng đang có, nên tiếp tục để Hamilton ở lại đường đua. Đội đua Đức tính toán rằng dù có lợi thế từ bộ lốp mới, Verstappen không còn đủ thời gian để thu hẹp khoảng cách 17 giây lúc này, khi cuộc đua chỉ còn 20 vòng.

Ở các vòng tiếp theo, Verstappen liên tục thu hẹp khoảng cách nhưng với mức độ rất ít ỏi. Tới vòng 51, khi chặng đua chỉ còn 7 vòng, khoảng cách giữa tay đua người Hà Lan với ngôi đầu vẫn là 11 giây. Sự im lặng bao trùm lên hu vực kỹ thuật của Red Bull, như thể họ chấp nhận thực tại, chờ đợi lá cờ ca-rô phất lên, báo Verstappen vỡ mộng đăng quang.

Tuy nhiên, lại một biến cố bất ngờ khiến cục diện cuộc đua nhanh chóng đảo lộn. Sau hàng loạt pha so kè quyết liệt với Mick Schumacher (Haas), chiếc FW44 của Nicholas Latifi (Williams) - vốn được coi là đội đua vệ tinh của Mercedes - va vào hàng rào chắn và nằm lại lề đường đua ở Turn 14. Lần này, xe an toàn được triển khai trên đường đua.

Sự cố va chạm khiến xe của Nicholas Latifi nằm lại đường đua là một trong hai yếu tố bất ngờ, giúp Verstappen đảo ngược tình thế, thắng Hamilton tại Yas Marina. Ảnh: chụp màn hình

Tranh thủ thời cơ quý như vàng, một lần nữa Red Bull gọi Verstappen về thay sang bộ lốp mềm mới. Khi trở lại đường đua, Verstappen vẫn xếp thứ nhì, nhưng kẹp giữa anh và ngôi đầu vẫn là 5 chiếc xe bị bắt vòng (gồm Leclerc, Vettel, Ricciardo, Stroll và Schumacher). Trong khi đó, Mercedes bất lực chứng kiến Red Bull về thay lốp mà không thể vào theo vì rơi vào thế bị động.

Điều bất ngờ là lúc này các trọng tài thông báo những xe bị bắt vòng không được vượt xe an toàn. Nếu tình trạng vẫn được giữ nguyên, khi cuộc đua bắt đầu lại với chỉ một hoặc nhiều nhất là hai vòng đua phía trước, dù đã rút ngắn được đáng kể khoảng cách, Verstappen sẽ phải vượt qua tới năm chiếc xe rồi mới có thể tính đến việc tấn công Hamilton.

Horner ngay lập tức cho nối máy trao đổi với Masi, phản đối quyết định không cho xe bị bắt vòng được vượt xe an toàn. Phản ứng dữ dội này giúp Red Bull được hưởng lợi lớn. Khi xe an toàn sắp rút khỏi đường đua, Masi ra thông báo cho các xe bị bắt vòng được vượt xe an toàn. Mercedes lúc này hoàn toàn sững sờ và không kịp phản ứng.

Khoảnh khắc Hamilton rớt lại phía sau...

..., rồi bất lực nhìn Verstappen về nhất. Ảnh: Twitter / Formula 1

Cuộc đua chỉ còn một vòng phía trước, trong khi Verstappen, với lợi thế từ chênh lệch lớn về lốp, đang đứng ngay sau Hamilton vì các xe bị bắt vòng đã bị loại ra khỏi sân đấu giữa hai chiếc xe dẫn đầu. Khi cuộc đua bắt đầu lại ở cuối vòng 57, Verstappen đã áp sát Hamilton và ngay lập tức tấn công đối thủ lúc đoàn đua qua vạch xuất phát. Dù rất cố gắng, bất lợi lớn do chênh lệch về lốp khiến Hamilton bất lực chứng kiến đối thủ nẫng tay trên chiến thắng, khi cuộc đua chỉ còn tính bằng giây. Do chỉ về nhì, tay đua người anh mất cơ hội vượt tiền bối Michael Schumacher để độc chiếm ngôi bá chủ F1 với 8 lần vô địch.

Khi chặng đua kết thúc, Hamilton dừng xe và chết lặng một lúc trong khoang lái, rồi đưa xe về khu vực kỹ thuật. Trong khu vực chỉ đạo của Mercedes, Toto Wolff sững sờ như chưa thể tin họ để rơi chiến thắng. Trái ngược với khung cảnh u ám tại khu vực của Mercedes, các nhân viên của Red Bull như phát điên khi chứng kiến gió đảo chiều tại Abu Dhabi, và gà nhà Verstappen đăng quang ngôi vô địch thế giới theo một kịch bản cực kỳ khó tin.

Kết quả Grand Prix Abu Dhabi

Thứ tự Tay đua Đội Vị trí xuất phát Số lần thay lốp Fastest lap cá nhân Thành tích Điểm 1 Max Verstappen Red Bull 1 3 1:26,103 1 giờ 30 phút 17,345 giây 26 2 Lewis Hamilton Mercedes 2 1 1:26,615 +2,256 giây 18 3 Carlos Sainz Jnr Ferrari 5 1 1:27,618 +5,173 15 4 Yuki Tsunoda AlphaTauri 8 2 1:27,496 +5,692 12 5 Pierre Gasly AlphaTauri 12 2 1:27,342 +6,531 10 6 Valtteri Bottas Mercedes 6 1 1:26,862 +7,463 8 7 Lando Norris McLaren 33 2 1:26,762 +59,200 6 8 Fernando Alonso Alpine 11 1 1:27,607 +61,708 4 9 Esteban Ocon Alpine 9 1:28,249 +64,026 2 10 Charles Leclerc Ferrari 7 2 1:28,433 +66,057 1 11 Sebastian Vettel Aston Martin 15 1 1:28,303 +67,527 12 Daniel Ricciardo McLaren 10 2 1:28,723 +1 vòng 13 Lance Stroll Aston Martin 13 2 1:28,567 +1 vòng 14 Mick Schumacher Haas 19 2 1:29,457 +1 vòng 15 Sergio Perez Red Bull 4 4 1:26,419 Bỏ dở cuộc đua 16 Nicholas Latifi Williams 16 1 1:29,293 Bỏ dở cuộc đua 17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 14 1:29,442 Bỏ dở cuộc đua 18 George Russell Williams 17 1:30,647 Bỏ dở cuộc đua 19 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 18 1:29,698 Bỏ dở cuộc đua 20 Nikita Mazepin Haas 20 1:26,103 Không thi đấu

+) Fastest-lap: 1 phút 26,103 giây do Max Verstappen (Red Bull) lập tại vòng 39.

Bảng điểm tay đua mùa 2021

Thứ tự Tay đua Đội Điểm 1 Max Verstappen Red Bull 395,5 2 Lewis Hamilton Mercedes 387,5 3 Valtteri Bottas Mercedes 226 4 Sergio Perez Red Bull 190 5 Carlos Sainz Jnr Ferrari 164,5 6 Lando Norris McLaren 160 7 Charles Leclerc Ferrari 159 8 Daniel Ricciardo McLaren 115 9 Pierre Gasly AlphaTauri 110 10 Fernando Alonso Alpine 81 11 Esteban Ocon Alpine 74 12 Sebastian Vettel Aston Martin 43 13 Lance Stroll Aston Martin 34 14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 32 15 George Russell Williams 16 16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 10 17 Nicholas Latifi Williams 7 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 3 19 Mick Schumacher Haas 20 Nikita Mazepin Haas

Bảng điểm đội đua mùa 2021

Thứ tự Đội đua Điểm 1 Mercedes 613,5 2 Red Bull 585,5 3 Ferrari 323,5 4 McLaren 275 5 Alpine 155 6 AlphaTauri 142 7 Aston Martin 77 8 Williams 23 9 Alfa Romeo 13 10 Haas

Minh Phương