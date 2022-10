Fami Canxi Plus - sản phẩm chăm sóc sức khỏe cơ xương khớp

Với công thức bổ sung bộ ba dưỡng chất glucosamine, nano canxi và tăng cường đạm thực vật, sữa đậu nành Fami Canxi Plus giúp chắc xương, khỏe khớp, tăng cơ cho người dùng mỗi ngày.​

Dinh dưỡng và vận động - "chìa khóa" chăm sóc sức khỏe cơ xương khớp

Theo thống kê của Hội Cơ xương khớp Việt Nam, nước ta có tỷ lệ người mắc bệnh xương khớp đứng top đầu thế giới với trên 30% người trên 35 tuổi và 60% người trên 65 tuổi mắc bệnh này.

Những tiếng kêu "rắc rắc" khi vận động, những cơn nhức mỏi vai gáy khi ngồi lâu một tư thế... xuất hiện thường xuyên là những báo động của cơ thể về tình trạng sức khỏe cơ - xương - khớp mà bạn có thể mắc phải.

Theo các chuyên gia, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cơ xương khớp như độ tuổi, giới tính, di truyền, chế độ vận động, thói quen sinh hoạt và dinh dưỡng. Ngoài những yếu tố không thể can thiệp được như giới tính, độ tuổi, di truyền thì vận động và dinh dưỡng là 2 yếu tố quyết định tình trạng sức khỏe cơ xương khớp mà mọi người cần phải quan tâm càng sớm càng tốt.

Về vận động, nên duy trì thói quen tập luyện mỗi ngày ít nhất 30 - 45 phút với cường độ vừa phải, giúp cơ bắp và xương chắc khỏe hơn, máu lưu thông tốt hơn. Lưu ý chế độ luyện tập phù hợp với tình trạng sức khỏe, không nên luyện tập quá sức gây áp lực lên xương khớp.

Chế độ dinh dưỡng khoa học đóng vai trò vô cùng quan trọng để hỗ trợ cơ xương khớp. Ăn thiếu, ăn thừa và ăn sai đều dẫn đến các bệnh lý về cơ xương khớp. Do đó, việc chú trọng xây dựng một thói quen ăn uống lành mạnh và khoa học được xem là một bước vô cùng cần thiết để hỗ trợ cơ xương khớp.

Fami Canxi Plus - giải pháp dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe cơ xương khớp

Với mong muốn chăm sóc sức khỏe hệ vận động của mọi người, Vinasoy đã nghiên cứu và phát triển dòng sản phẩm Fami Canxi Plus nâng cấp từ sữa đậu nành Fami Canxi cả về thành phần dinh dưỡng và hương vị sản phẩm. Đây cũng là lần đầu tiên, doanh nghiệp bổ sung glucosamine vào một sản phẩm sữa đậu nành. Với công thức bổ sung bộ ba dưỡng chất glucosamine, nano canxi, và tăng cường 25% đạm (protein) thực vật, Fami Canxi Plus hỗ trợ chắc xương - khỏe khớp - tăng cơ cho người sử dụng mỗi ngày.

Glucosamine vốn được coi là những "viên gạch" giúp cơ thể xây dựng nên tế bào và cấu trúc mô, phát triển và duy trì sụn trong khớp của cơ thể. Chế độ ăn uống bổ sung đầy đủ glucosamine giúp tạo dịch nhầy bôi trơn các khớp xương, giúp khớp khỏe, dẻo dai, linh hoạt.

Nano canxi - một dạng canxi được sản xuất theo công nghệ nano cho ra các phân tử canxi nhỏ hơn, là nguồn khoáng chất giúp cơ thể hình thành hệ xương vững chắc.

Đạm vốn là thành phần tạo thành và xây dựng hệ cơ bắp. Việc sử dụng giàu protein trong chế độ ăn giúp tăng tổng hợp protein cơ bắp và tăng cường sức mạnh cơ bắp. Nay Fami Canxi Plus tăng cường 25% hàm lượng đạm thực vật so với Fami Canxi. Bên cạnh đó, protein thực vật với hàm lượng chất béo thấp, ít cholesterol được xem là nguồn dưỡng lành tính và tốt cho cơ thể.

Sản phẩm sữa Fami Canxi Plus của Vinasoy được sản xuất trên nền ít đường, đồng thời giữ trọn hương vị thơm ngon bùi béo của sữa đậu nành Fami vốn có, là lựa chọn tốt cho sức khỏe mọi thành viên trong gia đình. Fami Canxi Plus có 2 vị: vị đậu nành nguyên bản cho người ưa chuộng sữa đậu nành truyền thống và vị hồng trà cho ai mê trải nghiệm mới mẻ. "Duy trì uống hai hộp Fami Canxi Plus mỗi ngày để đảm bảo cung cấp dưỡng chất cần thiết cho hệ vận động cơ xương khớp của cả nhà bạn", đại diện Vinasoy khẳng định.

Sữa đậu nành Fami Canxi Plus được phân phối rộng rãi tại hệ thống các cửa hàng bán lẻ và hệ thống siêu thị trên toàn quốc.

Fami Canxi Plus bổ sung bộ ba dưỡng chất giúp việc chăm sóc cơ xương khớp hiệu quả hơn. Ảnh: Vinasoy

Fami Canxi Plus kết nối chuyên gia tư vấn sức khỏe cơ xương khớp

Nhằm giúp người tiêu dùng có thêm kiến thức trong việc chăm sóc sức khỏe cơ xương khớp hàng ngày, Fami Canxi Plus tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề "Công thức hoàn hảo chăm sóc sức khỏe cơ - xương - khớp". Khách mời tham gia là các bác sĩ chuyên khoa xương khớp và chuyên gia dinh dưỡng.

Đó là tiến sĩ bác sĩ Đào Thị Yến Phi, Trưởng bộ môn Dinh dưỡng và An toàn Thực phẩm, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, khám và điều trị các bệnh lý liên quan đến dinh dưỡng, bác sĩ Yến Phi sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc về dinh dưỡng.

Thạc sĩ bác sĩ Dương Minh Trí, phó trưởng phòng khoa Nội cơ xương khớp - Bệnh viện nhân dân Gia Định sẽ xuất hiện với vai trò tư vấn vận động. Bên cạnh đó, khách mời - người mẫu Thúy Hạnh cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe nói chung và sức khỏe cơ - xương - khớp nói riêng.

Poster của chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề "Công thức hoàn hảo chăm sóc sức khỏe cơ - xương - khớp". Ảnh: Vinasoy

Xuyên suốt chương trình là các hoạt động tương tác để nhận hơn 30 phần quà sức khỏe từ Fami Canxi Plus. Chương trình giao lưu trực tuyến vào lúc 19h ngày 16/10 tại fanpage Nhà là nơi có Fami, Vinasoy - Điều tốt đẹp từ tự nhiên và Eva.vn.

