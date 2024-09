18h30 Hơn 1.500 công an tham gia cứu hộ cứu nạn

Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội cho biết từ chiều 6/9 đến 17h chiều nay đã tiếp nhận hơn 70 tin báo cứu nạn cứu hộ cây đổ. Lực lượng điều động hơn 140 lượt xe, phương tiện với hơn 1.500 cán bộ, chiến sỹ tham gia. Trong đó, Công an xã Thanh Mai (Thanh Oai) đưa một cụ già bị lạc về nơi tránh bão an toàn, công an xã Thụy Lâm (Đông Anh) vận động và hỗ trợ 22 người ở thuyền trên sông Cà lồ di dời lên bờ. Xe chữa cháy Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Nam Từ Liêm cản gió giúp người dân di chuyển đi qua tuyến đường Trần Hữu Dực - Trịnh Văn Bô.