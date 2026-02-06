Em trai trùm tình báo Israel bị cáo buộc buôn lậu thuốc lá vào Gaza

Bezalel Zini, em trai của lãnh đạo cơ quan tình báo Israel Shin Bet, bị cáo buộc "trợ giúp kẻ thù" khi buôn lậu thuốc lá vào Gaza, mặt hàng có giá lên tới 15 USD một điếu.

Bezalel Zini, 50 tuổi, bị tình nghi buôn lậu khoảng 14 thùng thuốc lá vào Gaza trong ba chuyến đi vào vùng lãnh thổ này và kiếm lời khoảng 120.000 USD, theo cáo trạng do Bộ Tư pháp Israel công bố ngày 5/2.

Ông Bezalel Zini. Ảnh: Israel Times

Zini và các đồng phạm bị cáo buộc đã "trợ giúp kẻ thù trong thời chiến, thực hiện các giao dịch tài sản vì mục đích khủng bố, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong các tình tiết tăng nặng và nhận hối lộ".

"Một danh mục hàng cấm trọng yếu được buôn lậu vào dải Gaza là thuốc lá, thứ đã mang lại tổng cộng hàng trăm triệu shekel vào ngân quỹ của Hamas kể từ khi bắt đầu cuộc chiến", Bộ Tư pháp Israel cho hay.

Theo cáo trạng, mạng lưới này cũng buôn lậu iPhone, pin, phụ tùng ôtô và hàng hóa khác vào Gaza bên cạnh thuốc lá, trong một chiến dịch bắt đầu từ năm ngoái.

Ông Zini là quân nhân dự bị của quân đội Israel, đồng thời là thành viên Lực lượng Uriah, tổ chức gồm các tình nguyện viên đã đưa máy ủi và trang thiết bị hạng nặng vào Gaza tham gia các cuộc phá dỡ diện rộng.

Theo cáo trạng, ông Zini đã "lợi dụng chức vụ" và sử dụng vỏ bọc di chuyển thiết bị của Lực lượng Uriah vào Gaza để buôn lậu thuốc lá. Luật sư bào chữa cho ông Zini tuyên bố thân chủ phủ nhận mọi cáo buộc.

Israel kiểm soát toàn bộ hàng hóa vào Gaza và thực hiện phong tỏa toàn diện ở giai đoạn cao điểm của cuộc chiến, khiến nạn đói lan rộng. Hoạt động buôn lậu diễn ra tràn lan trong thời gian phong tỏa mà thuốc lá là mặt hàng xa xỉ. Vào thời điểm xung đột căng thẳng nhất, một điếu thuốc lá có thể có giá tới 15 USD và một thùng 50 bao có thể lên tới gần 15.000 USD.

Người đàn ông rao bán thuốc lá rong ở Dải Gaza ngày 18/10/2025. Ảnh: AFP

Bezalel Zini là em trai của David Zini, 52 tuổi, người đứng đầu Shin Bet, cơ quan tình báo nội địa Israel. Ông David được Thủ tướng Benjamin Netanyahu bổ nhiệm hồi tháng 5/2025 và bắt đầu công việc từ tháng 10/2025.

Báo cánh hữu Hayom của Israel chỉ trích ông David Zini vì không lên tiếng khi em trai bị truy tố.

"Ông ấy không bị trừng phạt vì hành động của em trai", bài báo có đoạn. "Nhưng ông ấy phải cho người dân Israel biết sự thật về cáo buộc phản quốc và những thuyết âm mưu khác, trong đó có cáo buộc liên quan tới vụ truy tố đang diễn ra".

Hồng Hạnh (Theo Guardian)