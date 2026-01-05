Elon Musk miễn phí Internet Starlink tại Venezuela

Elon Musk, chủ sở hữu Starlink, thông báo cung cấp Internet miễn phí tại Venezuela sau khi Mỹ phát động chiến dịch không kích, bắt vợ chồng Tổng thống Maduro.

Starlink ngày 4/1 thông báo đang cung cấp dịch vụ Internet băng thông rộng miễn phí tại Venezuela đến hết ngày 3/2, nhằm duy trì kết nối Internet tại nước này sau khi Washington thực hiện chiến dịch bắt Tổng thống Nicolas Maduro rạng sáng 3/1.

Elon Musk chia sẻ lại thông báo của Starlink trên X với chú thích "nhằm hỗ trợ người dân Venezuela", kèm biểu tượng quốc kỳ Venezuela.

Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Starlink không cần thực hiện thêm bất kỳ thao tác nào. Ưu đãi miễn phí sẽ được tự động áp dụng với tài khoản. Đối với khách hàng tạm ngưng dịch vụ hoặc bị gián đoạn thanh toán, ưu đãi này cũng được áp dụng tự động, cho phép tái kích hoạt dịch vụ trong thời gian nêu trên.

Starlink, công ty con của tập đoàn hàng không vũ trụ SpaceX, cung cấp dịch vụ Internet thông qua vệ tinh quỹ đạo thấp và yêu cầu người dùng mua thiết bị riêng để kết nối với dịch vụ. Bản đồ vùng phủ sóng của Starlink hiện xếp Venezuela vào diện "sắp triển khai", cho thấy công ty chưa chính thức ra mắt dịch vụ tại nước này, dù đã có một số người dùng.

Elon Musk tham dự họp báo tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, tháng 5/2025. Ảnh: AP

Quân đội Mỹ rạng sáng 3/1 tiến hành chiến dịch mang tên "Quyết tâm Tuyệt đối" nhằm vào Venezuela. Khoảng 150 máy bay được triển khai từ 20 căn cứ đã không kích nhiều mục tiêu ở Venezuela, tạo điều kiện cho phi đội trực thăng tiến vào thủ đô Caracas, chở theo đặc nhiệm và nhân viên hành pháp Mỹ thực thi lệnh bắt ông Maduro và phu nhân Flores.

Vợ chồng lãnh đạo Venezuela sẽ đối mặt với các cáo buộc về vũ khí, ma túy tại tòa án liên bang Manhattan trong tuần này. Một quan chức cấp cao Venezuela giấu tên nói rằng ít nhất 80 người, gồm cả quân nhân và dân thường, đã thiệt mạng trong chiến dịch của Mỹ.

Venezuela không phải là khu vực xung đột đầu tiên mà dịch vụ Starlink được triển khai. Công ty này đã cung cấp Internet tại Ukraine theo hợp đồng với Bộ Quốc phòng Mỹ từ tháng 6/2023.

Starlink từng cung cấp thiết bị đến California nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng cháy rừng, cũng như đến Bắc Carolina vào thời điểm bão Helene tàn phá phía tây bang này hồi tháng 9/2024.

Đức Trung (Theo Fox News, CNBC News, Hill)