Đường xuyên Đồng Tháp Mười kết nối biên giới và cao tốc

Sau 3 năm tái khởi công, tuyến tránh Cao Lãnh đang hoàn thiện các những km cuối cùng. Đường đi xuyên các cánh đồng, vườn cây ăn trái có điểm đầu nối quốc lộ 30 tại xã An Bình, huyện Cao Lãnh (cũ), điểm cuối tại cầu Phong Mỹ.

Tuyến tránh là một phần của dự án nâng cấp quốc lộ 30, tổng kinh phí 2.500 tỷ đồng, khởi công từ 2010 song tạm dừng theo Nghị quyết 11 của Chính phủ.

Dự án gồm 3 giai đoạn, tái khởi công bằng tuyến tránh Hồng Ngự, nâng cấp quốc lộ 30 đã hoàn thành năm 2022. Riêng giai đoạn 3 - tuyến tránh Cao Lãnh, khởi công năm 2022 với kinh phí hơn 900 tỷ đồng.