Đường xuyên Đồng Tháp Mười kết nối biên giới và cao tốc

Sau 3 năm tái khởi công, tuyến tránh Cao Lãnh đang hoàn thiện các những km cuối cùng. Đường đi xuyên các cánh đồng, vườn cây ăn trái có điểm đầu nối quốc lộ 30 tại xã An Bình, huyện Cao Lãnh (cũ), điểm cuối tại cầu Phong Mỹ.
Tuyến tránh là một phần của dự án nâng cấp quốc lộ 30, tổng kinh phí 2.500 tỷ đồng, khởi công từ 2010 song tạm dừng theo Nghị quyết 11 của Chính phủ.
Dự án gồm 3 giai đoạn, tái khởi công bằng tuyến tránh Hồng Ngự, nâng cấp quốc lộ 30 đã hoàn thành năm 2022. Riêng giai đoạn 3 - tuyến tránh Cao Lãnh, khởi công năm 2022 với kinh phí hơn 900 tỷ đồng.
Tuyến đường băng qua các cánh đồng đang mùa nước nổi. Nông dân sau khi thu hoạch lúa, hoa màu đã mở cống cho nước vào tràn đồng để đón phù sa, vệ sinh đồng ruộng.
Đường có thiết kế rộng 11 m, vận tốc 80 km/h, đã thảm nhựa, sơn vạch kẻ đường gần 11 km.
Tại các đoạn đã thảm nhựa xong, công nhân tiến hành kẻ vạch đường. Dự kiến các phần việc sẽ hoàn thành trong tuần tới.
Gần 4 km đường đang thảm nhựa. Đơn vị thi công huy động nhiều thiết bị, nhân lực đẩy nhanh tiến độ kịp hoàn thành cuối tháng 10.
Nút giao với khu dân cư thuộc xã An Bình, huyện Cao Lãnh nay là phường Mỹ Trà. Đơn vị thi công đang gia cố taluy đường và lắp các biển báo giao thông.
Công nhân lát gạch taluy cầu Cái Vừng. Toàn công trình có khoảng 100 công nhân đang làm việc.
Điểm cuối tuyến tránh tại cầu Phong Mỹ, quốc lộ 30. Quốc lộ này hoàn thành nâng cấp năm 2022, cũng là tuyến huyết mạch đi biên giới.
Tuyến tránh giao cắt đường tỉnh 856, cách trung tâm Cao Lãnh khoảng 3 km.
Ông Nguyễn Hoàng Hơn, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, cho biết khi hoàn thành tuyến tránh kết nối, vận chuyển hàng hóa từ các cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, Thường Phước đi các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ thông qua các tuyến cao tốc.
Hướng tuyến đường tránh Cao Lãnh. Đồ hoạ: Khánh Hoàng
Ngọc Tài