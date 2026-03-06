Đường vào OpenAI của chàng kỹ sư 29 tuổi

Bỏ cơ hội ở nhiều "ông lớn" công nghệ, Ngô Vĩnh Hưng đầu quân cho OpenAI khi thấy một phụ nữ ở vùng cao dùng ChatGPT đọc nội dung bằng tiếng Anh ở show Gia đình Haha.

Ở tuổi 29, Ngô Vĩnh Hưng hiện là kỹ sư phần mềm tại chi nhánh Bellevue (Washington, Mỹ) của OpenAI. Công việc hàng ngày của anh là xây dựng và cải tiến các hệ thống AI, tác động đến trải nghiệm của hàng trăm triệu người dùng ChatGPT trên toàn cầu.

"Môi trường tại đây có nhịp độ cực kỳ nhanh", Hưng chia sẻ. "Nhiều đồng nghiệp của tôi từng là giám đốc tập đoàn lớn hoặc người sáng lập startup, tất cả đều nỗ lực cho mục tiêu chung là xây dựng AI hữu ích cho nhân loại".

Ngô Vĩnh Hưng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hành trình của cựu học sinh trường THPT Phú Nhuận (TP HCM) không bắt đầu với máy tính. Sang Mỹ theo học tại Cao đẳng Cộng đồng Northern Virginia, Hưng chọn ngành Kỹ sư Hóa học, đơn thuần vì yêu thích các môn tự nhiên.

Bước ngoặt đến khi những môn học đại cương giúp anh tiếp cận với lập trình. Nhận ra sức hút của những dòng lệnh, Hưng chuyển hướng, thi đỗ vào ngành Khoa học máy tính tại Đại học Washington ở Seattle.

Không chỉ học lý thuyết, Hưng còn lao vào các dự án nghiên cứu. Anh cùng bạn phát triển SoundWatch – hệ thống nhận diện âm thanh trên đồng hồ thông minh dành cho người khiếm thị. Trong khi người bạn phát triển thuật toán, Hưng đảm nhận xây dựng kiến trúc hệ thống, tối ưu hiệu năng trên thiết bị đeo tay vốn hạn chế về tài nguyên.

"Làm dự án giúp tiếp thu kiến thức từ sách vở nhanh, sâu sắc và toàn diện hơn, biến lý thuyết khô khan thành sản phẩm", Hưng nhìn nhận. Anh cũng tâm đắc với dự án này vì nó có thể tác động tích cực đến cộng đồng khiếm thị.

Hưng xây dựng thời khóa biểu chặt chẽ, tập trung hoàn thành khối lượng học tập trong ba ngày mỗi tuần, rồi dồn thời gian nghiên cứu. Anh cho rằng kết quả tốt sẽ là lợi thế để gây ấn tượng và mở ra cơ hội vào vòng phỏng vấn của các công ty công nghệ.

Sau khi tốt nghiệp, Hưng trúng tuyển vào Amazon, tham gia xây dựng hệ thống cho Amazon FireTV với quy mô hàng trăm triệu người dùng. Anh cũng dẫn dắt các dự án backend, machine learning và hỗ trợ chuyển đổi hệ điều hành của thiết bị sang nền tảng mới.

Những năm tháng tại đây giúp anh rèn luyện tư duy thiết kế hệ thống lớn và cách ứng dụng AI có trách nhiệm. Sau đó, hàng loạt cơ hội từ Microsoft, Coinbase hay Upstart mở ra trước mắt chàng kỹ sư trẻ. Tuy nhiên, quyết định đầu quân cho OpenAI lại đến từ một khoảnh khắc tình cờ khi anh xem chương trình truyền hình "Gia đình Haha".

Trong một tập phim quay tại Bản Liền (Lào Cai), hình ảnh chị Thông - một phụ nữ dân tộc thiểu số, dùng ChatGPT để hiểu các nội dung tiếng Anh, khiến Hưng xúc động.

"Tôi bất ngờ. AI thực sự có thể trao quyền cho mọi người, không phân biệt tuổi tác hay địa lý", Hưng nói. "Đó là bước ngoặt khiến tôi chọn làm việc ở OpenAI".

Hưng phải trải qua 4-6 vòng phỏng vấn chuyên sâu ở Open AI. Các chuyên gia không chỉ kiểm tra kiến thức chuyên môn mà liên tục đưa ra các tình huống thực tế, đẩy ứng viên ra khỏi "vùng an toàn" để thử thách tư duy chiến lược.

Anh Phạm Quang Vũ, kỹ sư phần mềm tại Reddit (cựu kỹ sư Meta, Google), người hướng dẫn Hưng, nhận xét dù có nền tảng tốt từ Amazon, ban đầu Hưng vẫn gặp hạn chế ở tư duy thiết kế hệ thống dài hạn. Tuy nhiên, Hưng có sự cầu thị, chủ động cải thiện kỹ năng trong quá trình ứng tuyển.

"Trong bối cảnh tuyển dụng tại Mỹ cạnh tranh khốc liệt, sự chuẩn bị không chỉ dừng ở kiến thức mà còn ở khả năng kể câu chuyện nghề nghiệp mạch lạc, thuyết phục", anh Vũ nhìn nhận.

Theo Hưng, rào cản lớn nhất của các ứng viên Việt thường là ngôn ngữ và sự tự tin khi trình bày các vấn đề kỹ thuật phức tạp bằng tiếng Anh. Anh cho rằng ứng viên nên tận dụng mã nguồn mở, cập nhật hồ sơ cá nhân bằng những con số định lượng cụ thể và không ngại kết nối để tìm kiếm cơ hội.

Nuôi dưỡng mục tiêu trở thành chuyên gia AI, Hưng cho biết sẽ nghiên cứu ứng dụng vào các lĩnh vực y tế, tài chính.

"Tôi cũng hy vọng có thể giúp AI trở nên dễ tiếp cận hơn thông qua việc giảng dạy, cũng như kết nối về Việt Nam", Hưng nói.

Doãn Hùng