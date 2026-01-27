Đường trung tâm Hải Phòng thành hai chiều sau khi nâng cấp

Từ ngày 30/1, đường Lê Lợi, tuyến huyết mạch trong nội đô TP Hải Phòng, được tổ chức hai chiều sau khi mở rộng, nâng cấp.

Đường Lê Lợi dài 1,4 km, kết nối hai nút giao thông quan trọng bậc nhất của khu vực nội đô là ngã tư Trại Lính (nút giao giữa các đường Cầu Đất, Lạch Tray và Tô Hiệu) và ngã sáu Máy Tơ (nơi giao nhau của các đường Lê Hồng Phong, Lê Lai, Đà Nẵng, Phạm Ngũ Lão và Võ Thị Sáu).

Đường Lê Lợi sẽ được tổ chức giao thông hai chiều từ ngày 30/1. Ảnh: Lê Tân

Từ năm 2019, đoạn từ ngã ba giao với đường Phạm Minh Đức hướng đến ngã tư Trại Lính trở thành đường một chiều do đường nhỏ hẹp, dễ ùn tắc. Đến tháng 8/2025, UBND TP Hải Phòng quyết định đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến đường này với tổng số vốn hơn 300 tỷ đồng.

Dự án mở rộng mặt đường sang mỗi bên trung bình hai mét để bảo đảm bề rộng mặt đường tối thiểu 12 m, chiều rộng tối thiểu của hè mỗi bên 3 m. Ngoài ra, hệ thống điện, điện chiếu sáng trên tuyến đã được ngầm hóa.

Sở Xây dựng TP Hải Phòng đánh giá việc tổ chức giao thông hai chiều ở đường Lê Lợi sẽ giảm tải cho các tuyến Lương Khánh Thiện, Lạch Tray, giúp người dân thuận lợi trong sinh hoạt và đi lại.

Ngoài ra, UBND TP Hải Phòng cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu thông tuyến Văn Cao - Lê Quang Đạo - Trần Bình Trọng để giảm tải cho đường Lạch Tray, Trần Nguyên Hãn.

Lê Tân