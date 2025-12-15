Dương Thúy Vi hy sinh SEA Games vì ASIAD

BangkokThay vì hạ độ khó để tìm kiếm huy chương SEA Games 33, cô gái vàng của wushu Việt Nam chấp nhận trắng tay vì hướng tới đấu trường quan trọng hơn - ASIAD.

Dương Thúy Vi trong các phần thi sáng 15/12. Ảnh: Thanh Nhàn

Khác với các kỳ trước, chỉ thi hai nội dung là đủ điều kiện tính huy chương, năm nay chủ nhà Thái Lan áp dụng thể thức mới khắc nghiệt hơn. Họ gộp ba nội dung thương thuật, quyền thuật và kiếm thuật để trao một bộ huy chương. Điều này gây nhiều khó khăn cho những VĐV như Thúy Vi, với sở trường kiếm thuật và thương thuật.

Hệ quả, ở bài thi trường quyền ngày 13/12, võ sĩ của Việt Nam mắc lỗi tiếp đất nên bị trừ điểm nặng, tụt xuống nhóm cuối với 8,933 điểm. Sau hai bài thi còn lại sáng nay, cô đạt tổng điểm 28,153 và không thể giành huy chương.

Năm 2024, wushu quốc tế áp dụng luật mới với động tác xoay 630 độ trên không sẽ được tính điểm ngang bằng với xoay 720 độ. Vi cho biết, cô đã nâng độ khó ở 720 độ tại giải vô địch thế giới ở Brazil và Cup thế giới ở Trung Quốc trước khi tham dự SEA Games 33. "Vì thế, tôi vẫn giữ nguyên độ khó này để thi đấu hướng tới ASIAD vào tháng 9 năm sau. Nếu hạ độ khó, cơ hội giành huy chương của tôi sẽ sáng sủa, nhưng tôi quyết định không làm vậy", cô chia sẻ.

Bên cạnh đó, Thúy Vi thừa nhận, bản thân đã mắc lỗi ở những động tác khó 720 độ, dù luôn đạt độ hoàn hảo khi tập luyện ở Việt Nam. "Tôi rất tiếc vì những điểm trừ ở SEA Games lần này lại nằm ở các động tác đá, nó không xuất hiện ở giải vô địch thế giới", cô nói.

Hoa khôi Dương Thúy Vi hy sinh thành tích SEA Games vì ASIAD Dương Thuý Vi chia sẻ sau ngày thi thứ 2.

Thúy Vi 32 tuổi, từng vô địch thế giới, HC vàng ASIAD, vô địch tại World Games 2022 và đã chín lần tham dự SEA Games với 7 HC vàng. Dù thất bại, cô khẳng định đây chưa chắc là SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp.

"Tôi không thất hứa với ai bao giờ. Nếu còn tiếp tục thi đấu được tôi sẽ luôn cố gắng", Vi nói. "Nhưng ở SEA Games này, tôi đã tự lựa chọn cho mình cách riêng. Tôi quyết định nâng độ khó để hướng tới ASIAD, vì ở đó còn có Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran... vốn rất mạnh. Nếu mình hạ độ khó ở SEA Games sẽ rất khó khăn cho đấu trường quan trọng hơn năm tới".

Đức Đồng