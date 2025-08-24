Đường phố Thủ đô rợp bóng cờ mừng Quốc khánh 2/9

Tại phường Ô Chợ Dừa, khoảng 250 hộ dân trên phố Hàng Cháo cùng nhau treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng. Tuyến phố dài 300 m được trang trí 600 dây cờ nối tiếp, tạo khung cảnh rực rỡ.
Tại phường Ô Chợ Dừa, khoảng 250 hộ dân trên phố Hàng Cháo cùng nhau treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng. Tuyến phố dài 300 m được trang trí 600 dây cờ nối tiếp, tạo khung cảnh rực rỡ.
Cách đó không xa, tổ dân phố 26 phường Ba Đình cũng đồng loạt treo cờ trên tuyến đường Điện Biên Phủ. Đây là trục đường đoàn diễu binh sẽ đi qua, dải phân cách giữa đường đã được tháo dỡ để phục vụ lễ kỷ niệm.
Cách đó không xa, tổ dân phố 26 phường Ba Đình cũng đồng loạt treo cờ trên tuyến đường Điện Biên Phủ. Đây là trục đường đoàn diễu binh sẽ đi qua, dải phân cách giữa đường đã được tháo dỡ để phục vụ lễ kỷ niệm.
Hàng chục công nhân trang hoàng, cắt tỉa và thay mới cây cảnh, các giỏ hoa tại vườn hoa Lê Nin trên đường Điện Biên Phủ.
Hàng chục công nhân trang hoàng, cắt tỉa và thay mới cây cảnh, các giỏ hoa tại vườn hoa Lê Nin trên đường Điện Biên Phủ.
Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội trang hoàng cờ hoa mừng Tết Độc lập.
Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội trang hoàng cờ hoa mừng Tết Độc lập.
Trong ảnh 25 chiếc nón từ lớn đến nhỏ ghép hình ngôi sao năm cánh trên một cánh cổng.
Không chỉ cơ quan, công sở, nhiều hộ gia đình, cửa hàng, quán cà phê cũng chủ động trang hoàng cờ hoa. Một số địa điểm còn kết hợp thêm ánh đèn, tạo không gian rực rỡ, trở thành điểm check-in thu hút người dân và du khách.
Trong ảnh 25 chiếc nón từ lớn đến nhỏ ghép hình ngôi sao năm cánh trên một cánh cổng.
Không chỉ cơ quan, công sở, nhiều hộ gia đình, cửa hàng, quán cà phê cũng chủ động trang hoàng cờ hoa. Một số địa điểm còn kết hợp thêm ánh đèn, tạo không gian rực rỡ, trở thành điểm check-in thu hút người dân và du khách.
Nhiều hộ dân tại các tuyến phố trung tâm treo cờ ở ban công với kích thước đa dạng, góp phần làm không gian thêm rực rỡ trong dịp lễ.
Nhiều hộ dân tại các tuyến phố trung tâm treo cờ ở ban công với kích thước đa dạng, góp phần làm không gian thêm rực rỡ trong dịp lễ.
Tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hàng chục lá cờ trang trí thành bức tường lớn nổi bật. Với vị trí trung tâm Thủ đô, khu vực này thu hút đông đảo người dân và du khách đến chụp ảnh lưu niệm suốt cả ngày.
Tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hàng chục lá cờ trang trí thành bức tường lớn nổi bật. Với vị trí trung tâm Thủ đô, khu vực này thu hút đông đảo người dân và du khách đến chụp ảnh lưu niệm suốt cả ngày.
Trên các ô cửa lớn của Nhà hát Lớn, cờ đỏ sao vàng và cờ Đảng được trang trí theo khổ dọc. Trong những ngày tới, nơi đây dự kiến đón hàng nghìn người dân tập trung theo dõi diễu binh diễu binh.
Trên các ô cửa lớn của Nhà hát Lớn, cờ đỏ sao vàng và cờ Đảng được trang trí theo khổ dọc. Trong những ngày tới, nơi đây dự kiến đón hàng nghìn người dân tập trung theo dõi diễu binh diễu binh.
Phố Hàng Mã bán nhiều mặt hàng trang trí lưu niệm. Từ hơn một tháng trước, tuyến phố đã đông đúc, rực rỡ cờ hoa "làm nóng" không khí ngày Độc lập.
Phố Hàng Mã bán nhiều mặt hàng trang trí lưu niệm. Từ hơn một tháng trước, tuyến phố đã đông đúc, rực rỡ cờ hoa "làm nóng" không khí ngày Độc lập.
Trong trang phục đỏ, cầm cờ, đội nón, ôm hoa, quàng khăn..., nhiều người tìm tới các điểm có cờ đỏ sao vàng khổ lớn để chụp ảnh.
Trong trang phục đỏ, cầm cờ, đội nón, ôm hoa, quàng khăn..., nhiều người tìm tới các điểm có cờ đỏ sao vàng khổ lớn để chụp ảnh.
Các tuyến phố trung tâm quanh hồ Hoàn Kiếm rợp bóng cờ, bên dưới ùn tắc kéo dài.
Các tuyến phố trung tâm quanh hồ Hoàn Kiếm rợp bóng cờ, bên dưới ùn tắc kéo dài.
Vào dịp cuối tuần, quanh khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, nhiều hoạt động văn nghệ diễn ra thu hút người dân.
Ngày 2/9, Việt Nam sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80) tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Lễ diễu binh có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh gần 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an.
Vào dịp cuối tuần, quanh khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, nhiều hoạt động văn nghệ diễn ra thu hút người dân.
Ngày 2/9, Việt Nam sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80) tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Lễ diễu binh có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh gần 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an.
Ngọc Thành - Thanh Hải