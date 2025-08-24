Đường phố Thủ đô rợp bóng cờ mừng Quốc khánh 2/9

Trong ảnh 25 chiếc nón từ lớn đến nhỏ ghép hình ngôi sao năm cánh trên một cánh cổng.

Không chỉ cơ quan, công sở, nhiều hộ gia đình, cửa hàng, quán cà phê cũng chủ động trang hoàng cờ hoa. Một số địa điểm còn kết hợp thêm ánh đèn, tạo không gian rực rỡ, trở thành điểm check-in thu hút người dân và du khách.