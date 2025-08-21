Đường cờ Tổ quốc uốn theo ruộng bậc thang hút khách check-in

Con đường cờ tổ quốc dài hơn 1 km, uốn lượn theo những thửa ruộng bậc thang rộng hơn 23 ha ở bản Lìn Hồ, được Quang Kiên, 30 tuổi, sống tại Mộc Châu chụp hôm 17/8.

"Năm nào tôi cũng đến đây săn mùa vàng, nhưng đây là lần đầu thấy hai bên đường được người dân trang trí cờ Tổ quốc. Tôi muốn lan tỏa hình ảnh này đến nhiều du khách hơn", anh Kiên nói về đường cờ được Ban quản lý Suối Lìn phối hợp cùng đoàn thanh niên thực hiện từ đầu tháng 8.