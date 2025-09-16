Dùng một bộ sách giáo khoa trên cả nước từ năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm bảo cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất trên cả nước từ năm học tới, theo yêu cầu của Chính phủ.

Nội dung trên nằm trong Nghị quyết chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, rà soát và hoàn thiện chương trình phổ thông, tăng thời lượng các môn khoa học, công nghệ, tin học, nghệ thuật; bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc sử dụng từ năm học 2026-2027; thực hiện lộ trình đến năm 2030 cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho tất cả học sinh.

Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lý 9, Địa lý 11 hiện hành. Ảnh: Thanh Hằng

Cuối tháng 8, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 71, chỉ đạo rà soát việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc.

Trước đó, Nghị quyết 88 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông chủ trương một chương trình, nhiều bộ sách và xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa, bỏ độc quyền xuất bản. Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao tổ chức biên soạn một bộ với kinh phí 16 triệu USD từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới.

Tuy nhiên vì nhiều lý do, Bộ không thực hiện được việc này. Quốc hội sau đó đồng ý nếu mỗi môn học có ít nhất một bộ sách giáo khoa được thẩm định, phê duyệt thì không dùng ngân sách để biên soạn sách của môn đó nữa.

Từ đây, đề xuất nghiên cứu giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa tiếp tục được đề cập nhiều trong các buổi làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các buổi thảo luận ở Quốc hội.

Hiện thị trường có ba bộ sách giáo khoa cùng một số sách lẻ. Tất cả học sinh phổ thông đã sử dụng sách giáo khoa mới. Tùy điều kiện thực tế, nhu cầu, các trường được chọn sách để giảng dạy. Với khoảng 20 triệu học sinh, 12 khối lớp, hàng trăm triệu bản sách đã được xuất bản.

Thanh Hằng