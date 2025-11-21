Dùng drone cứu người giữa sông Sêrêpôk

Lâm ĐồngÔng Nguyễn Văn Hát, 49 tuổi, đi làm rẫy bị mắc kẹt giữa sông do lũ dâng, được lực lượng xã Cư Jút phối hợp người dân dùng drone cứu.

Chiều nay, Công an xã xã Cư Jút phát hiện ông Hát loay hoay trên cồn đất ở thôn 7 Ea Tling, cố tìm cách vào bờ nhưng bất thành. Nước sông thời điểm này rất sâu, chảy xiết, lực lượng chức năng không thể dùng xuồng tiếp cận.

Dùng flycam cứu người mắc kẹt giữa sông Sêrêpôk Drone bay ra đưa ông Hát vào bờ. Video: Trung tâm Văn hoá Cư Jút

Xã kêu gọi người dân hỗ trợ, một nông dân mang drone đến giúp. Sau khi bàn bạc với lực lượng tại chỗ, người này buộc áo phao và phao cứu sinh vào drone rồi điều khiển bay ra vị trí nạn nhân, cách bờ gần 30 m. Ông Hát đón áo phao, khoác vào, rồi bám chặt vào dây. Drone nâng ông lên, đưa vào bờ.

Trời mưa lớn, gió mạnh khiến drone chao đảo khi gần đến bờ, ông Hát bị kéo thấp sát mặt nước khiến nhiều người trên bờ lo lắng. Người điều khiển giữ bình tĩnh, lấy lại thăng bằng cho thiết bị và hạ xuống khu vực an toàn để lực lượng chức năng kéo nạn nhân vào bờ.

Ông Nguyễn Văn Hát, xã Cư Jút được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn. Ảnh: Chi Yêng

Ông Hát cho biết qua cồn đất giữa sông làm nông. Nước lên quá nhanh, vây kín cồn đất khiến ông không kịp thoát..

Từ ngày 17 đến 21/11, mưa lớn khiến nhiều khu vực ở Lâm Đồng như D'ran, Ninh Gia, Ka Đô, Quảng Lập, Nam Đà... ngập sâu; hàng nghìn ha hoa màu hư hỏng; nhiều tuyến giao thông huyết mạch tê liệt vì sạt lở, sụt lún, đứt gãy. Toàn tỉnh thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng, ghi nhận 4 người chết, một người mất tích và một trẻ nhỏ bị thương.

Sáng nay, anh Hoàng Văn Thiện mang chiếc drone nông nghiệp cứu người mắc kẹt giữa dòng nước xiết ở xã Ea Ô, tỉnh Đăk Lăk.

Việt Quốc